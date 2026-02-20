Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde sınırlı bir düşüş yaşadı. ABD dolarının yaklaşık bir ayın en yüksek seviyelerine çıkması ve yatırımcıların gün içinde açıklanacak kritik enflasyon verisine odaklanması, değerli metal üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

İç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları, küresel ons fiyatı ile döviz kurundaki hareketlere paralel olarak şekilleniyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?","Ons altın bugün kaç dolar?" sorularına yanıt arıyor.

İşte 20 Şubat 2026 Cuma günü ilk işlemlerde öne çıkan güncel altın fiyatları…

20 ŞUBAT 2026 ALTIN ALIŞ FİYATLARI

Gram altın: 7.041,34 TL

Çeyrek altın: 11.901,00 TL

Yarım altın: 23.802,00 TL

Tam altın: 46.689,28 TL

Cumhuriyet altını: 47.459,00 TL

Ata altın: 48.148,32 TL

Gremse altın: 116.723,20 TL

Ons altın: 4.998,58 TL

20 ŞUBAT 2026 ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: 7.042,22 TL

Çeyrek altın: 12.064,00 TL

Yarım altın: 24.113,00 TL

Tam altın: 47.632,96 TL

Cumhuriyet altını: 47.999,00 TL

Ata altın: 49.386,32 TL

Gremse altın: 119.447,67 TL

Ons altın: 4.999,20 dolar