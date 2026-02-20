Son günlerde toparlanmaya çalışan altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor. Milyonlarca yatırımcı, "Gram altın kaç TL oldu?", "Çeyrek altın bugün ne kadar?" sorularına yanıt ararken, piyasalarda temkinli bekleyiş sürüyor. İşte 20 Şubat 2026 Cuma güncel gram, çeyrek, tam altın fiyatları…

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde sınırlı bir düşüş yaşadı. ABD dolarının yaklaşık bir ayın en yüksek seviyelerine çıkması ve yatırımcıların gün içinde açıklanacak kritik enflasyon verisine odaklanması, değerli metal üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Gram, çeyrek, tam altın fiyatları bugün ne kadar? (20 Şubat 2026) 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

İç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları, küresel ons fiyatı ile döviz kurundaki hareketlere paralel olarak şekilleniyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?","Ons altın bugün kaç dolar?" sorularına yanıt arıyor.

İşte 20 Şubat 2026 Cuma günü ilk işlemlerde öne çıkan güncel altın fiyatları…

Gram, çeyrek, tam altın fiyatları bugün ne kadar? (20 Şubat 2026) 2

20 ŞUBAT 2026 ALTIN ALIŞ FİYATLARI

Gram altın: 7.041,34 TL
Çeyrek altın: 11.901,00 TL
Yarım altın: 23.802,00 TL
Tam altın: 46.689,28 TL
Cumhuriyet altını: 47.459,00 TL
Ata altın: 48.148,32 TL
Gremse altın: 116.723,20 TL
Ons altın: 4.998,58 TL

Gram, çeyrek, tam altın fiyatları bugün ne kadar? (20 Şubat 2026) 3

20 ŞUBAT 2026 ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: 7.042,22 TL
Çeyrek altın: 12.064,00 TL
Yarım altın: 24.113,00 TL
Tam altın: 47.632,96 TL
Cumhuriyet altını: 47.999,00 TL
Ata altın: 49.386,32 TL
Gremse altın: 119.447,67 TL
Ons altın: 4.999,20 dolar

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 7.066,33 7.067,14 % 0.42 10:26
Ons Altın / TL 219.816,45 219.895,41 % 0.45 10:41
Ons Altın / USD 5.013,96 5.014,51 % 0.24 10:41
Çeyrek Altın 11.306,13 11.554,77 % 0.42 10:26
Yarım Altın 22.541,60 23.109,54 % 0.42 10:26
Ziynet Altın 45.224,53 46.077,73 % 0.42 10:26
Cumhuriyet Altını 48.394,00 49.129,00 % 0.22 16:42
Tüm Altın Fiyatları
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERAlıcılar tahtaya yüklendi: Best Brands (BESTE) 8. gün yine tavan!Alıcılar tahtaya yüklendi: Best Brands (BESTE) 8. gün yine tavan!
PARTNERAta Turizm (ATATR) seriye devam dedi: Tavanda kimler bekliyor?Ata Turizm (ATATR) seriye devam dedi: Tavanda kimler bekliyor?