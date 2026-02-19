Gram altın yeni güne 6.990 TL seviyesinden başlarken, ons altın 4.970 dolar düzeyinde açılış yaptı. Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD'den nükleer görüşmelere ilişkin gelen açıklamalar, risk algısını artırarak güvenli liman talebini destekledi. Ancak ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelen temkinli ve faiz artırımı ihtimalini dışlamayan mesajlar, altındaki yükseliş eğilimini sınırlayan bir unsur olarak öne çıktı.

Piyasaların odağında ise Fed'in faiz patikasına yön verebilecek ABD enflasyon verileri bulunuyor. Açıklanacak verilerin, hem dolar endeksi hem de ons altın fiyatları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

İç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları, küresel ons fiyatı ile döviz kurundaki hareketlere paralel olarak şekilleniyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?","Ons altın bugün kaç dolar?" sorularına yanıt arıyor.

İşte 19 Şubat 2026 Perşembe günü ilk işlemlerde öne çıkan güncel altın fiyatları…

19 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7.010,14 TL

Çeyrek altın: 12.036,00 TL

Yarım altın: 24.057,00 TL

Tam altın: 47.514,98 TL

Cumhuriyet altını: 47.850,00 TL

Gremse altın: 119.151,83 TL

Ons altın: 4.982,72 dolar

ALTIN FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Altın fiyatları, dünyada altına olan talep ve ekonomik gelişmelerle birlikte belirlenir. Doların değerindeki değişimler, ülkelerin faiz kararları, enflasyon beklentileri ve jeopolitik riskler altına ilgiyi artırıp azaltabilir. Belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldiği için fiyat yükselirken, dolar güçlendiğinde altın genelde değer kaybeder. Bu nedenle altın, küresel ekonomideki her hareketten etkilenen canlı bir piyasa aracıdır.