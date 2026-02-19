Fenerbahçe, Türk Hava Yolları ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Yapılan duyuruya göre Türk Hava Yolları, 2025/26 ve 2026/27 sezonlarında futbol A takımının Avrupa maçlarında forma kol sponsoru olurken, sarı-lacivertli ekip tüm yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini de THY ile gerçekleştirecek.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Türk Hava Yolları, Futbol A Takımımızın resmi sponsorları arasına katıldı
Kulübümüz ile Türk Hava Yolları arasında sağlanan iş birliği anlaşması kapsamında, Türk Hava Yolları 2025/26 ve 2026/27 sezonlarında Futbol A Takımımızın Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda forma kol sponsoru olmuştur.
Takımımız ayrıca 2025/26 sezonunun kalan bölümü ile 2026/27 sezonu boyunca yurt içi ve yurt dışı tüm seyahatlerini Türk Hava Yolları ile gerçekleştirecektir.
Türk Hava Yolları’na “Büyük Fenerbahçe Ailemize hoş geldin” diyor; bu iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz.
İş birliği anlaşmamızın imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde kulübümüzün resmi kanalları aracılığıyla duyurulacaktır."