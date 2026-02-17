Ünlülere ve iş dünyasından isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Atıştırmalık markası Züber'in sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt'un da aralarında bulunduğu toplam 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ardından "Nailcan Kurt kimdir?", "Murathan Kurt neden gözaltına alındı?” soruları gündeme geldi.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; operasyon kapsamında 17 isim gözaltına alındı. Bu isimler arasında; Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu'nun olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt'un da bulunduğu aktarıldı.

NAİLCAN KURT KİMDİR?

Nailcan Kurt, İstanbul merkezli gıda markası Züber'in kurucu ortaklarından biridir.

Eğitimini ABD'de bulunan The City University of New York’ta tamamlayan Kurt, kariyerine New York'ta yatırım bankacılığı alanında başladı. Wall Street'te edindiği deneyimin ardından Türkiye'ye döndü.

Daha sonra Alterna Gıda çatısı altında kurulan Züber markasının kuruluş sürecinde yer aldı. Züber'de kurucu ortak ve Başkan/CEO olarak görev yaptı.

NAİLCAN KURT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Nailcan Kurt, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 kişi arasında yer aldı.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi (uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak), 190. maddesi (uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak) ve 227. maddesi (fuhuşa teşvik ve aracılık) kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

MURATHAN KURT GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. Murathan Kurt da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.

İstanbul'da yürütülen operasyon çerçevesinde hem sanat hem de iş dünyasından kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturmaya ilişkin resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

MURATHAN KURT KİMDİR?

Murathan Kurt, İstanbul merkezli atıştırmalık markası ZÜBER'in kurucu ortaklarından biridir.

Eğitimini ABD'de bulunan Northwestern University Kellogg School of Management'ta tamamlayan Kurt, iş hayatına özel sektörde başladı.

Daha sonra gıda sektörüne yönelen Murathan Kurt, Alterna Gıda çatısı altında kurulan Züber markasının kuruluş sürecinde aktif rol aldı. Züber'de kurucu ortak olarak görev yapan Kurt, markanın büyüme stratejisi, kurumsal yapılanması ve operasyonel gelişim sürecinde önemli sorumluluklar üstlendi.

Gözaltına alınan isimlerin tamamı şu şekilde;

1.Hakan TUNÇELLİ

2.Sırrı Murat DALKILIÇ

3.Rıza Kaan TANGÖZE

4.Murat CEVAHİROĞLU

5.Barış TALAY

6.Hakan KAKIZ

7.Kemal DOĞULU

8.Murat ÖZTÜRK

9.Murathan KURT

10.Nailcan KURT

11.Alihan TAŞKIN

12.Tolga SEZGİN

13.Ramazan BAYAR

14.Aygün AYDIN

15.Buse Görkem NARCI

16.İsmail HACIOĞLU

17.Furkan Koçan