Migros Ticaret AŞ, dağıtım merkezlerinde taşeron statüsünde çalışan 7 bin 875 personeli kadroya alarak sosyal ve sendikal haklara erişim sağlamasının ardından, iş akitleri feshedilen depo çalışanlarıyla yürütülen görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlandığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, özel sektörde en fazla sendikalı çalışana sahip şirket konumunda oldukları vurgulanarak, sosyal diyalog ve çalışan haklarına yönelik yaklaşımın sürdürüldüğü belirtildi. Görüşme taleplerine her zaman iyi niyetli ve çözüm odaklı yanıt verildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde müzakere edilen başlıklarda, şirketimizin yetki ve sorumluluğunda olan ve çalışanların hak ve talepleri çerçevesinde çözümlenmemiş hiçbir konu kalmamıştır. Çalışma barışını korumayı merkeze aldığımız bu süreci, karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde büyük bir titizlik ve sorumluluk bilinciyle yürüttük. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Migros ailesine katılan tüm çalışanlarımızla birlikte güven ve huzur içinde yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte duyarlı yaklaşım gösteren herkese teşekkür ederiz."

MİGROS TİCARET (MGROS) HİSSELERİ GEÇTİĞİMİZ HAFTAYI NASIL TAMAMLADI?

Migros Ticaret (MGROS), geçtiğimiz haftada işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekti. Hisse, yüzde 1,10'luk primle haftayı 686,50 TL seviyesinde tamamlamıştı.