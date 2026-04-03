BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi yüzde 1,13 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,74 ile metal ana sanayi, en çok değer kaybeden ise yüzde 1,97 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, tatil sebebiyle birçok endekste işlem yapılmazken, açık olan az sayıdaki endeks de Orta Doğu'da devam eden gerilim nedeniyle risk iştahı düşük seyrederken, yatırımcıların odağında ise ABD'de açıklanan istihdam verileri yer aldı.

ABD'de tarım dışı istihdam martta 178 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Orta Doğu'daki risklerin fiyatlamalar üzerinde etkili olmasıyla haftanın son işlem gününü satıcılı bir seyirle tamamladı.

TÜRKİYE'DE ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI

Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre ise martta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,94, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,3 arttı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,87, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 28,08 olarak kayıtlara geçti.

GELECEK HAFTA İZLENECEK VERİLER

Analistler, gelecek hafta Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yurt içinde Hazine nakit dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de PCE fiyat endeksi, büyüme ve enflasyon ile Çin ve Almanya'da enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan ise analistler, BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.100 ve 13.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.