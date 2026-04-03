TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mart ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,94 oranında artış gösterdi.

Bu veriyle birlikte yıllık enflasyon yüzde 30,87 seviyesine geriledi. Şubat ayında yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun, mart ayında sınırlı da olsa geri çekilmesi dezenflasyon süreci açısından kritik bir sinyal olarak yorumlandı.

Ekonomistlerin genel beklentisi ise daha karamsar bir tablo çiziyordu. Piyasa anketlerinde mart ayı için aylık yüzde 2,40 artış ve yıllık yüzde 31,46 seviyesi öngörülmüştü. Gerçekleşen rakamlar, bu tahminlerin yaklaşık 0,50 puan altında kaldı.

ENAG VE TÜİK ARASINDAKİ MAKAS KORUNUYOR

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise mart ayı verilerinde farklı bir tabloya işaret etti. ENAG hesaplamalarına göre;

• Aylık Artış: Yüzde 4,10

• Yıllık Artış: Yüzde 54,62

Resmi veriler ile ENAG verileri arasındaki fark mart ayında da devam ederken, vatandaşın hissettiği enflasyon ile resmi rakamlar arasındaki tartışma güncelliğini koruyor.

GIDA ENFLASYONU AYLIK BAZDA MANŞET RAKAMIN ALTINDA

TÜİK tarafından açıklanan Mart 2026 verilerinin detayları, fiyat artışlarının mutfaktan ziyade ulaştırma ve konut kalemlerinde yoğunlaştığını ortaya koydu.

Gıda enflasyonu aylık bazda manşet rakamın altında kalarak dikkat çekici bir seyir izledi.

Enflasyon sepetinde en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık bazda en sert yükseliş konut grubunda yaşandı.

• Konut, Su, Elektrik ve Gaz: Yıllık yüzde 42,06 artışla zirvede yer aldı.

• Ulaştırma: Yıllık yüzde 34,35 artış gösterdi.

• Gıda ve Alkolsüz İçecekler: Yıllık yüzde 32,36 ile diğer ana kalemlerin gerisinde kaldı.

Puan bazlı katkıya bakıldığında ise halkın en büyük gider kalemi olan gıda, yıllık enflasyona 8,25 puanlık etkisiyle hala en belirleyici faktör olma özelliğini koruyor.

AYLIK DEĞİŞİMDE ULAŞTIRMA FARKI

Mart ayında ulaştırma grubundaki yüzde 4,52'lik aylık artış, genel enflasyon oranını yukarı çeken ana unsur oldu.

Buna karşın gıda fiyatlarındaki aylık artışın yüzde 1,80 seviyesinde kalması, mart ayı manşet verisinin beklenti altında gelmesindeki en büyük etkenlerden biri olarak değerlendirildi.