Borsa İstanbul'da bilanço dönemi hareketliliği ve endeksteki dalgalanmalar sürerken, teknik göstergeler bazında potansiyel barındıran hisseler yatırımcıların radarında yer almaya devam ediyor.

18 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla yapılan teknik incelemelerde, göstergeleri güçlü "AL" sinyali üreten şirketler Batısöke Çimento (BSOKE), Aksa Akrilik (AKSA), Kuyaş Yatırım (KUYAS) ve Mia Teknoloji (MIATK) oldu.

BSOKE TOPARLANIYOR

Çimento sektörünün hareketli oyuncularından Batısöke Çimento (BSOKE), günlük bazda gelen toparlanma sinyalleriyle listede ilk sıralarda.

• Fiyat Dinamikleri: BSOKE, önceki kapanışını 38,38 TL seviyesinden yaptıktan sonra bugün saat 14.30 itibarıyla yüzde 0,73 primle 38,66 TL seviyesinde dengelenme çabasında. Hisse gün içinde 38,64 TL alış ve 38,68 TL satış fiyatı arasında işlem görüyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

• Değişim Oranları: Haftalık bazda yüzde 2,08'lik hafif bir düzeltme yiyen hisse, aylık periyotta yüzde 10,51 ve yıllık bazda ise yatırımcısına yüzde 104,66 gibi muazzam bir getiri sunmuş durumda.

• Zirveye Yakınlık: Yıllık en düşük seviyesi olan 15,9 TL'den hızla uzaklaşan BSOKE, yıllık en yüksek seviyesi olan 40 TL sınırına oldukça yakın bir teknik formasyon sergiliyor. Günlük işlem hacmi ise 72,3 milyon TL (1,88 milyon lot) seviyesinde gerçekleşti.

MIATK: HACİMLİ GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

Teknoloji endeksinin popüler hisselerinden Mia Teknoloji (MIATK), kısa vadeli düzeltme döneminin ardından indikatörlerin dipten dönüş (AL) sinyali ürettiği bir diğer şirket oldu.

• Fiyat ve Hacim Patlaması: Önceki gün 47,2 TL'den kapanan MIATK, bugün saat 14.30 itibarıyla yüzde 2'ye yakın düşüşle 46,28 TL seviyesinde fiyatlansa da teknik indikatörlerin aşırı satım bölgesinden tepki vermesi "AL" sinyalini tetikledi. En dikkat çekici unsur ise 756,8 milyon TL’lik (16 milyon lot) devasa işlem hacmi oldu. Bu yüksek hacim, hissede büyük yatırımcıların pozisyon aldığını gösteriyor.

• Geniş Perspektif: Haftalık bazda yüzde 4,64 ekside olan teknoloji devi, aylık bazda yüzde 16,91, yıllık bazda ise yüzde 40,77 oranında primli seyrediyor.

• Marj Aralığı: Yıllık en yüksek seviyesi olan 51,55 TL ile en düşük seviyesi olan 34,66 TL arasında orta-üst bantta yer alan MIATK, teknik göstergelerin olumluya dönmesiyle yeniden zirve testine hazırlanabilir.

AKSA: KISA VADELİ GERİ ÇEKİLME, İNDİKATÖRLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Türkiye’nin önde gelen sanayi ve kimya şirketlerinden Aksa Akrilik (AKSA), kısa ve orta vadeli düzeltme hareketlerinin ardından teknik göstergelerin aşırı satım bölgesinden "AL" sinyali ürettiği hisseler arasında yerini aldı.

• Fiyat Dinamikleri: Önceki kapanışını 11,07 TL seviyesinden gerçekleştiren AKSA, saat 14.30 itibarıyla yüzde 3,52’lik bir düşüşle 10,68 TL seviyesine geri çekildi. Hisse, anlık olarak 10,69 TL alış ve 10,70 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

• Değişim Oranları: Yaşanan son satış dalgasıyla birlikte hisse haftalık bazda yüzde 4,46, aylık bazda ise yüzde 2,28 değer kaybetti. Buna karşın uzun vadeli görünümde pozitif kalmayı başaran AKSA, yıllık bazda yatırımcısına yüzde 15,78 oranında bir getiri sunuyor.

• Marj ve İşlem Hacmi: Yıllık en yüksek seviyesi olan 11,57 TL'ye oldukça yakın bir bölgede tutunmaya çalışan hissenin yıllık en dip noktası ise 8,78 TL seviyesinde. Günlük işlem hacminin 143,5 milyon TL'ye (13,2 milyon lot) ulaşması, teknik dönüş sinyalinin arkasında güçlü bir likidite desteği olduğunu gösteriyor.

KUYAS: ZİRVEYE YAKIN YATAY SEYİR

Kuyaş Yatırım (KUYAS), indikatörlerin dipten dönüş ya da teknik kırılım öncesi "AL" sinyali verdiği bir diğer dikkat çeken hisse oldu.

• Fiyat Görünümü: Önceki gün 89,25 TL seviyesinden kapanış alan KUYAS, günü yüzde 3.53'lük bir kayıpla saat 14.30 itibarıyla 86,10 TL seviyesinde geçiriyor. Ekran verilerine göre tahtada alıcılar 87 TL, satıcılar ise 87,05 TL seviyesinde yoğunlaşmış durumda.

• Zirve Takibi ve Değişim Oranları: Haftalık bazda yüzde 0,85, aylık bazda ise yüzde 2,52’lik oldukça sınırlı ve yatay düzeltmeler yapan hisse, yıllık bazda yüzde 111,08 gibi çok güçlü bir primlenme oranına sahip. Yıllık en yüksek seviyesi olan 94,85 TL zirvesine yakın olan KUYAS, yıllık en düşük seviyesi olan 51,8 TL'den bu yana istikrarlı bir yükseliş trendi sergiliyor.

• Hacim Desteği: Günlük işlem hacmi 89 milyon TL (1,01 milyon lot) olarak gerçekleşen KUYAS, teknik seviyelerini koruyarak yeni bir yükseliş dalgası için güç topluyor görüntüsü veriyor.

YATIRIMCI İÇİN SATIR ARALARI

18 Mayıs itibarıyla AKSA ve KUYAS ile birlikte "AL" listesini paylaşan BSOKE ve MIATK, özellikle çarpanlar ve teknik göstergelerin (RSI, MACD veya hareketli ortalamalar) kesişim noktalarında pozitif sinyaller üretiyor.

BSOKE güçlü yıllık trendi ve zirve zorlama potansiyeliyle güven tazelerken; MIATK taraftarları ise bugünkü yoğun işlem hacmiyle hissenin kısa vadeli düşüş trendini kırıp kıramayacağını yakından takip edecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.