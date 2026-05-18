Borsa İstanbul'da teknik göstergeleri güçlenen ve "al" sinyali veren hisseler belli oldu! Zirvedeki BNTAS, JANTS ve INVEO başta olmak üzere teknik puanı 37'yi aşan 10 şirketin tam listesi ve detayları burada.

Borsa İstanbul'da teknik göstergelerde oluşan sinyaller yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Son verilerde sanayi, yatırım, turizm ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren bazı hisselerde teknik görünümün güç kazandığı görüldü. Teknik puanlamalarda bazı şirketlerin 37 seviyesinin üzerine çıktığı kaydedildi.

BANTAŞ AMBALAJ LİSTENİN ZİRVESİNDE YER ALDI

Verilere göre Bantaş Ambalaj (BNTAS) 37,75 puan ile listenin ilk sırasında yer aldı. Hissede teknik göstergelerin büyük bölümünün "al" sinyali üretmesi kısa vadeli görünümün güçlendiğine işaret etti.

Bantaş'ın ardından öne çıkan hisseler şu şekilde sıralandı:

Jantsa Jant Sanayi (JANTS)
• Teknik puan: 35,5
• Sanayi hisselerinde güçlü teknik görünüm dikkat çekti.

Inveo Yatırım Holding (INVEO)
• Teknik puan: 34,75
• Yatırım hisselerinde teknik destek sürüyor.

Ata Turizm (ATATR)
• Teknik puan: 34,5
• Turizm hisselerinde güçlü görünüm oluştu.

Tuğçelik (TUCLK)
• Teknik puan: 32,5
• Sanayi hisselerinde teknik yapı güç kazandı.

Anel Elektrik (ANELE)
• Teknik puan: 32
• Göstergelerin büyük bölümü "al" sinyali verdi.

Diğer dikkat çeken hisseler

Creditwest Faktoring (CRDFA)
• Teknik puan: 29,5

DCT Trading Dış Ticaret (DCTTR)
• Teknik puan: 29,5

Üçay Mühendislik (UCAYM)
• Teknik puan: 29,5

Mopaş Marketçilik (MOPAS)
• Teknik puan: 29,25

TEKNİK GÖSTERGELER NE ANLAMA GELİYOR? NASIL HESAPLANIYOR?

Bu puanlama; hisse senetlerinin RSI, MACD, Hareketli Ortalamalar (50 ve 200 günlük) ve Stokastik gibi en popüler teknik göstergelerinin ürettiği sinyallerin ortak bir skorlamasıdır. Puanın yükselmesi, hisse üzerindeki alım baskısının ve pozitif momentumun arttığını gösterir.

(Borsanın Gündemi)

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

