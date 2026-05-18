Borsa İstanbul’un en yüksek işlem hacimli lokomotif hisselerinden SASA Polyester (SASA), 18 Mayıs 2026 saat 11.29 itibarıyla gelen anlık veriler, tahtadaki satıcılı seyrin hacimli bir şekilde devam ettiğini ortaya koydu.

Nisan ayında başlayan güçlü yükseliş trendinin mayıs ayının ilk haftalarında 3,69 TL seviyesinde zirve (yıllık en yüksek) yaptığı görülüyor. Ancak bu zirveden gelen kar satışları, hisseyi hızlı bir düzeltme sürecine sokmuş durumda.

TEKNİK DÜZELTME DERİNLEŞİYOR: 1 HAFTADA YÜZDE 22'LİK KAYIP

SASA, 3,69 TL seviyesinden gelen kâr satışlarını sönümlemekte zorlanıyor.

Günün ilk saatlerinde gördüğü düşüşle 3 TL seviyesinden gerileyen hisse, son dönemdeki kayıplarını artırdı.

• Anlık Fiyat: 2,74 TL seviyesi (Önceki kapanışa göre -yüzde 3,53 satıcılı).

• Kısa Vadeli Kan Kaybı: Hisse son bir haftada -yüzde 22,73, son bir ayda ise -yüzde 13,38 değer kaybetmiş durumda. Bu da zirveden bu yana sert bir düzeltme dalgasının içinde olduğumuzu doğruluyor.

• Hacim Desteği: Günlük bazda 3 milyar TL'yi (3,43 milyar lot) aşan yüksek bir hacim var. Grafik altındaki hacim barlarının kırmızı (satış yönlü) ve yüksek olması, düşüşün hacimli olduğunu, yani satış baskısının henüz tamamen sönümlenmediğini gösteriyor.

KRİTİK TEKNİK SEVİYELER (DESTEK VE DİRENÇLER)

Grafikteki mum formasyonları ve yatay konsolidasyon alanlarına göre takip edilmesi gereken seviyeler:

Direnç Seviyeleri (Yukarı Yönlü Tepkilerde)



• 2,83 TL (İlk Direnç): Eski kapanış seviyesi olan bu nokta, anlık tepki yükselişlerinde aşılması gereken ilk psikolojik eşik.

• 3,00 TL - 3,05 TL (Ana Direnç): Grafikte düşüşün sertleştiği ve psikolojik kırılmanın yaşandığı kırılım bölgesi. Kalıcı yükseliş için bu bölgenin üzerinde günlük kapanış şart.

• 3,69 TL: Orta vadeli hedef ve yıllık zirve konumu.

Destek Seviyeleri (Geri Çekilmelerde)



• 2,71 TL (Anlık Ara Destek): Bugün test edilen ve şimdilik tepki alınan en düşük seviye.

• 2,60 TL (Kritik Yatay Destek): Şubat-mart döneminde hissenin dip yapıp maliyetlendiği, grafikteki en önemli yatay destek bölgesi. Bu seviyeye kadar geri çekilmeler teknik olarak "sağlıklı bir düzeltme tabanı" olarak görülebilir.

• 2,13 TL: Yıllık en düşük seviye (Uzak ara destek).

ARACI KURUM DAĞILIMI: DENİZ YATIRIM TAHTAYI BASKILIYOR

• Saat 11.25 itibarıyla aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre ilk 5 alıcı ve satıcı kurum arasındaki dengede -22,4 milyon lotluk net satıcı pozisyonu, piyasadan net para çıkışı olduğunu gösteriyor.

Tek Kurumdan Blok Satış



Satış tarafında adeta tek bir kurumun domine ettiği bir tablo hakim. Deniz Yatırım, tek başına toplam satışların yüzde 56,80’ini sırtlayarak piyasaya 127,1 milyon lot net satış çıktı.

Deniz Yatırım'ın 2,77 TL maliyetle yaptığı bu agresif satışlar, fiyatın yukarı yönlü tepki vermesini doğrudan engelledi. Satış listesinde Deniz Yatırım’ı 27,9 milyon lotla İnfo Yatırım (yüzde 12,47) takip etti.

Alıcılar Blok Satışı Karşılayamadı



Alım tarafında ise yabancı ilgisiyle bilinen Bank of America (42,9 milyon lot - yüzde 19,20) ve Tera Yatırım (50,8 milyon lot - yüzde 22,73) devreye girdi. Ancak Deniz Yatırım'ın yoğun satış baskısı tahtada hakim oldu.

AŞIRI SATIM BÖLGESİNDE

SASA, haftanın ilk günü sabah saatlerinde teknik olarak aşırı satım ve düzeltme fazında. 3,69 TL zirvesinden gelen sert satışlar, geçmiş ayların önemli birikim alanı olan 2,60 TL - 2,70 TL bölgesine yaklaşmış durumda. Yukarı yönlü tepkilerde 2,83 TL üzerinde kalıcılık aranıyor.

