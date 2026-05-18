Goldman Sachs, merkez bankalarının altın alım tahminini 29 tondan 50 tona yükseltti, ons altında 5.400 dolar hedefini korudu.

Goldman Sachs, merkez bankalarının altın talebine ilişkin tahminlerini yukarı yönlü güncellerken, jeopolitik riskler ve rezerv çeşitlendirme eğiliminin güçlü talebi desteklemeye devam ettiğini açıkladı. Banka, kısa vadeli dalgalanma risklerine dikkat çekse de uzun vadeli görünümde iyimserliğini korudu.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIM BEKLENTİSİ YÜKSELTİLDİ

Banka tarafından yayımlanan raporda, resmi ticaret verilerindeki eksiklikleri dikkate alan yeni modelleme sonrası merkez bankalarının altın talebinin daha önce tahmin edilenden güçlü olduğu belirtildi.

Goldman Sachs, 12 aylık hareketli ortalama bazında mart ayında aylık altın alım tahminini yaklaşık 29 tondan 50 tona yükseltti.

Ayrıca banka, jeopolitik belirsizlikler nedeniyle rezerv çeşitlendirme eğiliminin devam etmesiyle 2026 boyunca merkez bankalarının aylık ortalama yaklaşık 60 ton altın alımı gerçekleştirebileceğini öngördü.

ONS ALTIN HEDEFİ KORUNDU

Goldman Sachs, merkez bankaları anketleri ve son jeopolitik gelişmelerin hem resmi kurumlar hem de özel yatırımcılar tarafında altına yönelik güçlü temel talebin sürdüğünü gösterdiğini ifade etti.

Banka, 2026 yıl sonu için 5.400 dolarlık ons altın hedefini korurken, kısa vadede piyasa stresi dönemlerinde yatırımcıların nakit ihtiyacı nedeniyle satış baskısı oluşabileceği uyarısında bulundu.

