Altın fiyatları, küresel piyasalardaki makroekonomik dengeler ve ABD ile İran arasındaki diplomasi trafiğinin etkisiyle yeni haftaya sınırlı ve dengeli bir seyirle başladı. Yatırımcıların güvenli limanı olan kıymetli metal, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve güçlenen dolar endeksinin baskısını hissetmeye devam ediyor.

Yatırımcılar ve vatandaşlar gram, çeyrek, yarım, tam, Ata, gremse ve Cumhuriyet altınında güncel alış satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

18 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Gram Altın: Alış 6.657,10 TL | Satış 6.658,02 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.876,00 TL | Satış 10.945,00 TL

Yarım Altın: Alış 21.750,00 TL | Satış 21.882,00 TL

Tam Altın: Alış 42.670,31 TL | Satış 43.519,32 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 43.370,00 TL | Satış 43.628,00 TL

Ata Altın: Alış 44.003,76 TL | Satış 45.121,26 TL

Gremse Altın: Alış 106.675,78 TL | Satış 109.132,03 TL

Ons Altın: Alış 4.541,78 dolar | Satış 4.542,42 dolar

ALTIN PİYASASINI ETKİLEYEN KRİTİK GELİŞMELER

Piyasa uzmanları, altın fiyatlarındaki hareketliliği doğrudan etkileyen üç ana başlığa dikkat çekiyor:

Dolar Endeksi ve Tahviller: ABD'de yükselen tahvil faizleri, faiz getirisi olmayan altının alternatif maliyetini artırarak yukarı yönlü hareketleri sınırlandırıyor.

Jeopolitik Diplomasi: Piyasalar, ABD ile İran arasındaki görüşmelerden çıkacak olası barış ya da ateşkes sonuçlarına odaklanmış durumda. Karşılıklı olarak tansiyonu düşüren açıklamalar, küresel risk algısını hafifletiyor.

Enflasyon Endişeleri: Yüksek seyreden petrol fiyatları küresel enflasyon kaygılarını canlı tutuyor ve bu durum uzun vadede altına destek seviyelerinden güçlü alımlar gelmesini sağlıyor.