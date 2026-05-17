Gram, çeyrek, yarım, tam, ata, gremse, Cumhuriyet ve ons altın fiyatlarında güncel rakamlar belli oldu. İşte 17 Mayıs 2026 güncel alış ve satış seviyeleri...
Küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının politikaları ve ons altındaki hareketlilik iç piyasadaki altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar da güncel fiyatları yakından takip ediyor. İşte altın piyasasında öne çıkan rakamlar...
17 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI
Gram altın fiyatı
Alış: 6.644,06 TL
Satış: 6.644,89 TL
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 10.856,00 TL
Satış: 10.934,00 TL
Yarım altın fiyatı
Alış: 21.712,00 TL
Satış: 21.861,00 TL
Tam altın fiyatı
Alış: 42.670,31 TL
Satış: 43.519,32 TL
Ata altın fiyatı
Alış: 44.003,76 TL
Satış: 45.121,26 TL
Gremse altın fiyatı
Alış: 106.675,78 TL
Satış: 109.132,03 TL
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 43.290,00 TL
Satış: 43.581,00 TL
Ons altın fiyatı
Alış: 4.540,07 TL
Satış: 4.540,64 TL