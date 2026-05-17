Küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının politikaları ve ons altındaki hareketlilik iç piyasadaki altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar da güncel fiyatları yakından takip ediyor. İşte altın piyasasında öne çıkan rakamlar...

17 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Gram altın fiyatı

Alış: 6.644,06 TL

Satış: 6.644,89 TL

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 10.856,00 TL

Satış: 10.934,00 TL

Yarım altın fiyatı

Alış: 21.712,00 TL

Satış: 21.861,00 TL

Tam altın fiyatı

Alış: 42.670,31 TL

Satış: 43.519,32 TL

Ata altın fiyatı

Alış: 44.003,76 TL

Satış: 45.121,26 TL

Gremse altın fiyatı

Alış: 106.675,78 TL

Satış: 109.132,03 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 43.290,00 TL

Satış: 43.581,00 TL

Ons altın fiyatı

Alış: 4.540,07 TL

Satış: 4.540,64 TL