Küresel emtia piyasalarında uzun süredir devam eden yukarı yönlü hareket, bu hafta yerini sert düşüşlere bıraktı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüksek faiz politikasını öngörülenden daha uzun süre sürdüreceği beklentisi, değerli metaller üzerinde ağır bir baskı yarattı. Haftalık bazda altın fiyatları yaklaşık yüzde 4'e yakın geriledi.

TAHVİL FAİZLERİ SON YILLARIN ZİRVESİNDE

Piyasa katılımcılarının Fed’in gevşeme adımlarını erteleyeceğini fiyatlaması, ABD hazine tahvillerinin getiri eğrisinde kırılmaya yol açtı. ABD 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5 seviyesini aşarak son yılların en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD 30 yıllık başabaş enflasyon oranının yüzde 2 bandına yakın seyretmesi, nominal getirilerdeki bu yükselişin temel olarak reel faizlerden kaynaklandığını gösterdi. Küresel düzeyde artan bu reel getirilerin baskısı, emtia piyasasındaki sermaye akışını doğrudan değiştirdi.

SERMAYE FAİZ GETİREN VARLIKLARA KAYIYOR

Faiz getirisi sunmayan altın ve gümüş gibi varlıkları portföylerde tutmanın fırsat maliyetinin yükselmesi, sermayeyi doğrudan tahvillere yönlendirdi. Reel getirilerdeki yükseliş trendi, kurumsal yatırımcıların faiz geliri sağlayan varlıklara geçişini hızlandırırken; küresel piyasalardaki oynaklık, enflasyon belirsizliği ve mali sürdürülebilirlik endişeleri emtia grubunda teknik destek seviyelerinin aşağı yönlü kırılmasına neden oldu.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ANALİSTLERDEN KORKUTAN SENARYO: ONS ALTINDA 4 BİN DOLAR İHTİMALİ

Analistler, reel getirilerin yüksek kalmaya devam etmesi durumunda değerli metaller üzerindeki aşağı yönlü risklerin korunacağını belirtiyor. Sıkı finansal koşulların sürmesi ve teknik destek seviyelerinin kalıcı olarak kırılması halinde, ons altın fiyatlarının 4 bin dolar seviyesine kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor.

Yurt içi yatırımcısı için bu senaryo oldukça kritik. Uzmanlar, ons altındaki bu olası geri çekilmenin gerçekleşmesi durumunda, iç piyasada gram altının 6 bin liranın altına düşmesi anlamına geleceğini vurguluyor.

Kaynak: Halk TV

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.