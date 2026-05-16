Şirket, bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını artırmayı başarsa da operasyonel kârlılıktaki düşüşün ve maliyetlerin etkisiyle dönemi net zararla kapattı.

SATIŞLAR YÜZDE 17 ARTTI AMA NET DÖNEM KARI ERİDİ

Görselde yer alan Fintables Özet Finansal Rapor verilerine göre, şirketin gelir tablosundaki değişimler şu şekilde gerçekleşti:

Satışlar: Geçen yılın ilk çeyreğindeki 695.823.786 TL seviyesinden %17 artarak 813.627.273 TL'ye yükseldi.

Brüt Kâr: Satışlardaki artışa paralel olarak %11 yükselişle 311.899.248 TL oldu.

FAVÖK: Operasyonel kârlılıkta kan kaybı yaşandı. FAVÖK, geçen yılın aynı dönemine göre %18 gerileyerek 90.544.353 TL'ye düştü.

Net Dönem Kârı: Şirket, 2025/3 döneminde elde ettiği 14.992.501 TL'lik net kârın ardından, 2026'nın ilk çeyreğinde -14.294.055 TL net dönem zararı açıkladı.

BİLANÇO GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

Tureks Turunç Madencilik'in 2025 yıl sonu (2025/12) bilançosu ile karşılaştırıldığında varlıklarındaki büyüme trendinin sürdüğü görülüyor:

Dönen Varlıklar: %8 artışla 2.240.990.859 TL'ye ulaştı.

Duran Varlıklar: %2 artışla 2.246.788.762 TL oldu.

Toplam Varlıklar: %5 büyüme kaydederek 4.487.969.621 TL seviyesine yükseldi.

Net Borç: %2 artarak 939.874.278 TL'ye ulaştı.

Özkaynaklar: Şirketin özkaynakları %3 oranında sınırlı bir artışla 2.452.790.699 TL oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.