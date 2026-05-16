Küresel piyasalarda ABD-İran geriliminin yarattığı belirsizlik sürerken, gözler bu hafta kritik ABD-Çin görüşmesine ve makroekonomik verilere çevrildi. Yurt içinde ise Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu sunumu haftanın en önemli gündem maddesi oldu.

Yılbaşından bu yana yaklaşık %27,5 yükseliş kaydeden ve peş peşe rekorlar kıran Borsa İstanbul, bu yoğun gündemin ve kâr realizasyonlarının etkisiyle 11-15 Mayıs haftasını sert bir düzeltmeyle tamamladı.

ENDEKS TARİHİ ZİRVEDEN GERİ ÇEKİLDİ

BIST 100 endeksi, haftaya 15.204,41 puan ile tarihi zirvesini test ederek başlasa da, gelen satış baskısıyla haftalık bazda %4,61 değer kaybetti.

Haftalık Seyir: 15.025 puandan başlayan hafta, 14.367 puandan kapandı.

En Düşük Seviye: Endeks hafta içinde en düşük 14.265 puanı gördü.

LOKOMOTİF SEKTÖRLERDE KAN KAYBI

Satış dalgası özellikle endeksin dev sektörlerinde derin hissettirdi:

Holding Endeksi (XHOLD): %6,18 düşüş

Bankacılık Endeksi (XBANK): %5,14 düşüş

Sanayi Endeksi (XUSIN): %2,08 düşüş

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELERİ

Piyasadaki genel düşüş eğilimine rağmen bazı hisseler pozitif ayrışırken, bazıları ise sert kayıplar yaşadı.

Zirvedekiler (En Çok Yükselenler)

Sarkuysan (SARKY): %11,75 değer kazancıyla haftanın şampiyonu oldu.

Katılımevim (KTLEV): %11,13 prim yaptı.

Türk Altın İşletmeleri (TRALT): %7,97 yükseliş kaydetti.

Dipten Çıkamayanlar (En Çok Düşenler)

Ral Yatırım Holding (RALYH): %26,73 kayıpla haftanın en çok değer kaybeden hissesi oldu.

Kiler Holding (KLRHO): %23,48 düşüş yaşadı.

Destek Finans Faktoring (DSTKF): %21,14 geriledi.

BORSANIN "EN"LERİ: DEĞER VE HACİM ŞAMPİYONLARI

Borsa İstanbul’un toplam piyasa değeri sıralamasında zirvedeki isimler yerini korudu:

Aselsan (ASELS): 1 trilyon 892 milyar 400 milyon TL ile açık ara Türkiye’nin en değerli şirketi unvanını sürdürdü.

Destek Finans Faktoring (DSTKF): 656 milyar TL piyasa değeriyle ikinci sırada yer aldı.

Enka İnşaat (ENKAI): 610 milyar TL değerle üçüncü basamakta yer buldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

Hafta boyunca piyasa likiditesinin büyük kısmını toplayan hisseler şunlar oldu:

Sasa Polyester (SASA): 102 milyar 531 milyon TL işlem hacmiyle lider.

Astor Enerji (ASTOR): 45 milyar 742 milyon TL hacimle ikinci.

Türk Hava Yolları (THYAO): 37 milyar 835 milyon TL hacimle üçüncü.

