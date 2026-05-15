Tatlıpınar Enerji (TATEN), 15 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısında, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal sonuçları ve kar dağıtım teklifini masaya yatırdı.

Genel Kurul’dan çıkan karara göre şirket, bu yıl temettü dağıtmayacak.

Yapılan resmi açıklamaya göre şirketin 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemine ait konsolide finansal tabloları üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda, kar dağıtımı yapılmamasına yönelik yönetim kurulu teklifi Genel Kurul tarafından kabul edildi.

FİNANSAL RAPORLAR VE DENETİM SÜRECİ

Şirket tarafından yapılan bildirimde, söz konusu kararın;

• Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) finansal raporlama esasları,

• Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyumluluğu,

• Ve Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen konsolide veriler ışığında alındığı vurgulandı.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Enerji sektöründeki büyüme hedefleri ve yatırım projeleriyle dikkat çeken Tatlıpınar Enerji'nin bu kararı, şirketin elde edilen kaynakları operasyonel verimlilik, borç yönetimi veya yeni yatırımlarda kullanma stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.

Özellikle yüksek faiz ortamında şirketlerin nakit rezervlerini koruma eğilimi, enerji sektöründeki özsermaye yapılarını güçlendirme adımı olarak değerlendiriliyor.

TATEN yatırımcıları, temettü beklentisini bir sonraki döneme ertelerken gözler şirketin gelecek dönem büyüme rakamlarına ve stratejik yatırımlarına çevrildi.