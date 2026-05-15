Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara göre, şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal sonuçları şu şekilde açıklandı:

Yasal Kayıtlar (VUK) Göre: 85.420.321,23 TL net dönem kârı.

SPK Mevzuatına (Konsolide) Göre: 320.371.817 TL net dönem zararı.

TEKNİK OLARAK KAR DAĞITIMI YAPILAMIYOR

Eksun Gıda tarafından yapılan açıklamada, yasal kayıtlarda kâr oluşmasına rağmen, bağımsız denetimden geçmiş SPK uyumlu konsolide finansal tablolarda yüksek miktarda dönem zararı meydana geldiği belirtildi. Sermaye piyasası düzenlemeleri gereği, konsolide tablolarda zarar oluşması durumunda kâr dağıtımı yapılamadığı vurgulandı.

GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK

Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle aldığı "temettü dağıtılmaması" kararı, gerçekleştirilecek olan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Özet Bilgiler:

Borsa Kodu: EKSUN

Karar Tarihi: 15.05.2026

Nakit Temettü: Dağıtılmayacak

Gerekçe: Konsolide mali tablolarda oluşan 320,3 milyon TL'lik net dönem zararı.

