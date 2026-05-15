Şirket, stratejik hedefleri ve nakit yönetimi planları doğrultusunda bu yıl temettü dağıtmama kararı aldı.

"YATIRIM VE FİNANSAL GÜÇ" VURGUSU

KAP’a yapılan bildirimde, SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan finansal tabloların değerlendirildiği belirtildi. Şirket yönetimi, kâr dağıtımı yapılmamasının gerekçelerini şu temel başlıklarla sıraladı:

Finansal Yapının Güçlendirilmesi: Şirketin özkaynaklarını koruyarak mali yapıyı daha dirençli hale getirmek.

İleriye Dönük Yatırımlar: Planlanan yeni projeler ve büyüme hamleleri için kaynak oluşturmak.

İşletme İhtiyaçları: Şirketin günlük faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli likiditeyi sağlamak.

Sağlıklı Nakit Akışı: Nakit akışının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini garanti altına almak.

TEKLİF GENEL KURULDA KABUL EDİLDİ

Yönetim Kurulu tarafından sunulan "kâr dağıtımı yapılmaması" yönündeki teklif, gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında hissedarların onayıyla kabul edildi. Bu karar doğrultusunda Gimat Mağazacılık, 2025 yılı hesap dönemi kârını iç kaynaklarda tutarak büyüme stratejilerine odaklanacak.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Özet Bilgiler:

Borsa Kodu: GMTAS

Karar Tarihi: 15.05.2026

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Temettü Durumu: Dağıtılmayacak

Strateji: Nakit rezervlerini yatırım ve işletme sermayesinde kullanma.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.