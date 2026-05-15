Torunlar GYO (TRGYO), 2026 yılı temettü planını netleştirdi. Genel Kurul’dan çıkan karara göre şirket, vergisiz hisse başına net 5 lira nakit kâr payı dağıtacak.
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO), 15 Mayıs 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle yatırımcılarına müjdeli haberi verdi.
Genel Kurul’da kabul edilen karara göre şirket kârını hissedarlarıyla paylaşıyor.
Mevzuat gereği GYO kazançları üzerinden vergi kesintisi yapılmadığı için yatırımcıların hesabına geçecek olan brüt 5,00 TL tutarındaki rakam, net 5,00 TL olarak yansıyacak.
HAK KULLANIM TARİHİ: 21 MAYIS
Temettüden yararlanmak isteyen yatırımcılar için takvim de netleşti. Bildirime göre;
• Hak Kullanım Tarihi: 21 Mayıs 2026
• Hisse Başına Ödeme: 5,00 TL
• Ödeme Şekli: Peşin (Nakit)
YATIRIMCI İÇİN KRİTİK NOTLAR
21 Mayıs tarihinde portföyünde TRGYO hissesi bulunduran tüm yatırımcılar, temettü almaya hak kazanacak.
Temettü ödemesinin yapıldığı gün hisse fiyatında teknik olarak düzeltme yapılacak.
