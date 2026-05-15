Bim (BIMAS), yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımı sonrası temettü tutarlarını güncelledi. Şirket, pay başına brüt 7 TL nakit kar payını 2026 yılı içinde 3 taksitte dağıtacak.
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.(BIMAS), yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımı süreci nedeniyle pay başına düşen temettü tutarlarını güncellediğini açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, “1 TL nominal değer = 1 adet = 1 lot” esasına göre hesaplanan nakit kar payı kapsamında, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerine pay başına brüt ve net 7,0 TL ödeme yapılacak. Diğer yatırımcılar için ise pay başına brüt 7,0 TL, net 5,95 TL temettü ödenecek.
TEMETTÜ ÖDEMESİ 3 TAKSİTTE YAPILACAK
BİM’in nakit kar payı dağıtımı üç taksit halinde gerçekleştirilecek.
İlk taksit 17 Haziran 2026 tarihinde pay başına brüt 2,0 TL, ikinci taksit 16 Eylül 2026 tarihinde pay başına brüt 2,5 TL ve üçüncü taksit ise 16 Aralık 2026 tarihinde pay başına brüt 2,5 TL olarak ödenecek.
%100 BEDELSİZ SONRASI YATIRIMCILARIN LOTU İKİYE KATLANDI
Şirket ayrıca sermayesini yüzde 100 oranında bedelsiz artırarak 600 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye yükseltti.
Bölünme öncesinde portföyünde BIMAS hissesi bulunan yatırımcılar bedelsiz sermaye artırımından yararlanırken, 100 lot hissesi bulunan yatırımcının lot sayısı 200’e çıktı.
DÜZELTİLMİŞ FİYATLA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 Mayıs 2026 tarihinde onay verdiği bedelsiz sermaye artırımı kapsamında, şirket bölünme tarihini 14 Mayıs 2026 olarak duyurdu.
BIMAS hisseleri bölünme sonrası düzeltilmiş 406,5 TL fiyat üzerinden işlem görmeye başladı.
BIMAS hissesi 16.09 yazım saati itibarıyla yüzde 3,26 düşüşle 400,50 TL seviyelerinde seyrediyor.