Türkiye, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin birleşmesiyle oluşan dev tatil dönemine girerken, kara yolu ulaşımında tam kapasite çalışma moduna geçildi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, bayram seferlerinin 15 Mayıs itibarıyla start aldığını kaydetti.

7 MİLYON YOLCU HEDEFİ VE 12 BİN EK KOLTUK

Tatil süresinin uzaması ve üniversite öğrencilerinin 19 Mayıs’ı fırsat bilerek memleketlerine erken dönme isteği, bilet taleplerini zirveye taşıdı.

Yıldırım, artan bu yoğunluğu karşılamak adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile koordineli bir adım atıldığını belirtti.

Yıldırım’ın aktardığına göre turizm ve personel taşımacılığı yapan B2 ve D2 belgeli araçlar, 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında şehirler arası seferlerde kullanılabilecek.

Normal günlerde 22 bin olan sefer sayısı 27 bine çıkarılırken, toplamda 12 bin ek otobüsün biletleri satışa sunulacak.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Tatil periyodu boyunca ek seferlerle birlikte toplamda 7 milyona yakın yolcunun taşınması hedefleniyor.

BİLET FİYATLARINA ZAM GELDİ

Bayram tatili için başlayan yoğun talep, artan akaryakıt ve otoyol ücretleriyle birleşince yeni bir zam dalgasını kaçınılmaz kıldı.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu yetkilileri, 15 Mayıs Cuma gününden itibaren otobüs bileti fiyatlarına yüzde 20 zam geleceği haberini vermişti.

Uygulanan fiyat artışlarıyla birlikte bazı rotalardaki değişimler dudak uçuklattı:

• Van Seferleri: Kısa süre önce 1.700 TL seviyesinde olan biletler, bin liralık bir artışla 2.700 TL’ye fırladı.

• Ankara - Gaziantep: Yeni tarife kapsamında bilet fiyatları 1.600 TL’yi buldu.

• Kısa Mesafeler: İstanbul-Düzce şu an 650 TL iken, bayram haftasında fiyat 860 TL’ye çıktı.

"TALEP TÜRKİYE'NİN HER YERİNE YAYILMIŞ DURUMDA"

Havaların ısınmasıyla birlikte sadece sahil bölgelerine değil, Anadolu'nun her köşesine yoğun bir ilgi olduğunu vurgulayan Yıldırım; "Bu bayramda talep tek bir bölgede toplanmadı. Hem tatilciler hem de bayramı ailesiyle geçirmek isteyenler nedeniyle Türkiye genelinde bir hareketlilik var. Bayramın ilk iki günü hariç, dönüş yolculukları da dahil olmak üzere tüm günlerde yoğunluk bekliyoruz" dedi.

Fiyat güncellemeleri ve tatil heyecanının birleştiği bu dönemde uzmanlar, seyahat planı olan vatandaşların biletlerini son ana bırakmamaları konusunda uyarıyor.