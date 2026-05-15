Yatırım bankası UBS, gümüş için daha önce öngördüğü iyimser tabloyu revize etti.

Banka stratejistleri Wayne Gordon ve Dominic Schnider tarafından hazırlanan raporda, 2026 yılı için beklenen arz açığının 300 milyon onstan 60-70 milyon onsa kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu dramatik revizyonun arkasında ise üç temel neden yatıyor:

• Güneş Paneli (Fotovoltaik) Talebinin Azalması: Yüksek fiyatlar nedeniyle endüstriyel kullanımın zayıflaması.

• Mücevher ve Gümüş Eşya Tüketimindeki Düşüş: Tüketicinin yüksek fiyatlara gösterdiği direnç.

• Yatırımcı Talebindeki Zayıflık: ETF varlıklarındaki çıkışlar ve spekülatif pozisyonlardaki bozulma.

UBS, bu veriler ışığında haziran sonu tahminini 100 dolardan 85 dolara, aralık ayı tahminini ise 80 dolara indirdi.

EKRANLARA YANSIYAN SERT KAYIP: ONS GÜMÜŞ 78 DOLAR SEVİYESİNDE

Piyasa verilerine bakıldığında, gümüşteki bu negatif beklentinin fiyatlara hızla yansıdığı görülüyor. Saat 09.22 verilerine göre ons gümüş, günlük bazda yüzde 5.82 gibi sert bir düşüşle 78.60 dolar seviyesine kadar geriledi.

Gün içinde 83.46 dolarlık önceki kapanışının oldukça uzağında seyreden gümüş, yatırımcısını tedirgin etti.

Küresel piyasalardaki bu satış dalgası, yurt içinde gram gümüş fiyatlarını da vurdu.

Aynı dakikalarda gram gümüş, günlük yüzde 5.58 kayıpla 115.16 TL seviyesinden işlem görüyor. Yıl içerisinde en yüksek 169.92 TL seviyelerini gören gram gümüşte yaşanan volatilite sert oldu.

GÖRÜNÜM YATAY SEYRE DÖNÜYOR

UBS analistleri, gümüşün önümüzdeki dönemde altına dayalı bir güçle genel olarak yatay seyretmesini bekliyor. Altın-gümüş oranının ise zamanla 75-80 bandına yerleşeceği öngörülüyor.

Uzmanlar, doğrudan uzun pozisyon almak yerine mevcut oynaklığın risk yönetimi açısından yakından takip edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

