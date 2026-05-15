Borsa İstanbul, KRGYO ve MTRKS hisselerinde temettü ödemeleri nedeniyle fiyat düzeltmesi yapıldığını duyurdu. İşte detaylar...
Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı işlemleri kapsamında bugün iki hissede fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Açıklamaya göre, Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO) ve Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS) paylarında temettü ödemeleri nedeniyle teorik fiyat hesaplaması yapıldı.
KRGYO İÇİN TEMETTÜ SONRASI FİYAT DÜZELTMESİ
• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0383838 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)
• Pay Başına Net Temettü: 0,0383838 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 2,80 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
MTRKS PAYLARINDA DA DÜZELTME YAPILDI
• Pay Başına Brüt Temettü: 0,1990510 TL
• Pay Başına Net Temettü: 0,1691933 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 24,06 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)