Borsa İstanbul’un toplam yabancı payı, günlük bazda -0.71 puanlık bir azalışla yüzde 33.87 seviyesine geriledi.

Bu genel düşüşe rağmen mikro ölçekte bazı hisselerde sert yabancı alımları gözlendi.

Günlük Bazda Yabancı Payı En Çok Artanlar:



• BRSAN: 14.29 bps

• BESTE: 4.02 bps

• YEOTK: 3.45 bps

Günlük Bazda Yabancı Payı En Çok Azalanlar:



• TRILC: -5.87 bps

• DOFRB: -4.06 bps

• A1YEN: -3.49 bps

YABANCININ 10 GÜNDÜR ALDIĞI HİSSELER

Yabancı payının günlerdir aralıksız arttığı hisseler belli oldu. ASTOR, DUNYH, ICBCT, LYDHO ve ULUUN tam 10 işlem günüdür yabancı payını kesintisiz bir şekilde yükseltiyor.

YABANCI PAYI 10 GÜNDÜR DÜŞEN HİSSELER

Yabancı payının istikrarlı bir şekilde düştüğü hisselerde ise satış baskısı devam ediyor. Listede 10 günlük düşüş periyoduyla BALSU başı çekiyor.

• BALSU: 10 Gündür düşüşte

• VBTYZ: 9 Gündür düşüşte

• ASUZU: 8 Gündür düşüşte

• OZATD: 7 Gündür düşüşte

• BAHKM: 6 Gündür düşüşte

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TRALT 46.86 5.224.601.838,64 % 0.3 12:35 THYAO 300.25 3.853.962.588,50 % -1.8 12:35 PEKGY 14.28 3.513.428.516,73 % -5.8 12:35 SASA 2.94 3.454.273.387,42 % -2.33 12:35 DSTKF 1783 3.177.883.442,00 % -9.17 12:35

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.