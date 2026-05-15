Google Haberler

Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul’daki genel yabancı payı hafif bir gerileme kaydederken, bazı hisselerdeki istikrarlı girişler dikkat çekti.

Borsa İstanbul’un toplam yabancı payı, günlük bazda -0.71 puanlık bir azalışla yüzde 33.87 seviyesine geriledi.

Bu genel düşüşe rağmen mikro ölçekte bazı hisselerde sert yabancı alımları gözlendi.

Günlük Bazda Yabancı Payı En Çok Artanlar:

BRSAN: 14.29 bps
BESTE: 4.02 bps
YEOTK: 3.45 bps

Borsada para girişi hızlandı! Bir hissede işlem adedi artışı yüzde 357 oldu Borsada para girişi hızlandı! Bir hissede işlem adedi artışı yüzde 357 oldu

Günlük Bazda Yabancı Payı En Çok Azalanlar:

• TRILC: -5.87 bps
• DOFRB: -4.06 bps
• A1YEN: -3.49 bps

BIST te yabancı yatırımcının en çok aldığı hisseler, Görsel 1

YABANCININ 10 GÜNDÜR ALDIĞI HİSSELER

Yabancı payının günlerdir aralıksız arttığı hisseler belli oldu. ASTOR, DUNYH, ICBCT, LYDHO ve ULUUN tam 10 işlem günüdür yabancı payını kesintisiz bir şekilde yükseltiyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör
Mayısta temettü ödeyecek şirketler: En yüksek verim yüzde 4,69 Mayısta temettü ödeyecek şirketler: En yüksek verim yüzde 4,69

YABANCI PAYI 10 GÜNDÜR DÜŞEN HİSSELER

Yabancı payının istikrarlı bir şekilde düştüğü hisselerde ise satış baskısı devam ediyor. Listede 10 günlük düşüş periyoduyla BALSU başı çekiyor.

• BALSU: 10 Gündür düşüşte
• VBTYZ: 9 Gündür düşüşte
• ASUZU: 8 Gündür düşüşte
• OZATD: 7 Gündür düşüşte
• BAHKM: 6 Gündür düşüşte

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
TRALT 46.86 5.224.601.838,64 % 0.3 12:35
THYAO 300.25 3.853.962.588,50 % -1.8 12:35
PEKGY 14.28 3.513.428.516,73 % -5.8 12:35
SASA 2.94 3.454.273.387,42 % -2.33 12:35
DSTKF 1783 3.177.883.442,00 % -9.17 12:35
Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa İstanbul'da zarardan kâra dönen şirketlerBorsa İstanbul'da zarardan kâra dönen şirketler
ISSEN’de BofA rüzgarı: Dev banka aldı, hisse tavana kilitledi!ISSEN’de BofA rüzgarı: Dev banka aldı, hisse tavana kilitledi!

Google Haberler