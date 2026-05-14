ABD’den gelen yüksek enflasyon verileri ve Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilimler, küresel yatırımcıyı yeniden "güvenli liman" doların kanatları altına itti.

Küresel piyasaların dev ismi Goldman Sachs, 2026 yılına dair strateji raporunu yayımladı.

Goldman Sachs stratejistleri, enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve Fed’in faiz indirimlerini 2026 sonuna öteleme ihtimaliyle doların gücünü koruyacağını öngörüyor.

Ancak madalyonun diğer yüzünde, gelişmekte olan piyasalar (EM) için fırsat kapıları aralanıyor.

DOLAR NEDEN TAHTINI BIRAKMIYOR?

Goldman Sachs stratejisti Karen Reichgott Fishman’a göre doların G10 para birimleri (euro, sterlin, İsveç kronu) karşısındaki yükselişi tesadüf değil. Banka, doların yükselişini üç ana sütuna dayandırıyor:

• Dirençli Büyüme: ABD ekonomisinin yüksek faiz ortamına rağmen sergilediği dayanıklılık.

• Enerji Şoku: ABD’nin dünyanın en büyük petrol üreticisi olması, enerji maliyetlerindeki artışın doları diğer para birimlerine göre daha avantajlı kılması.

• Jeopolitik Riskler: Orta Doğu’daki belirsizliklerin tetiklediği risk iştahındaki azalma.

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA YENİ ROTA: TÜRK LİRASI VE "CARRY TRADE"

Doların küresel baskısına rağmen Goldman Sachs, 2026 yılı başında gelişmekte olan piyasalara yönelik iyimser bir tablo çiziyor.

Bankanın öneri sepetinde en dikkat çeken unsurlardan biri ise Türk lirası.

Carry Trade Nedir?



Yatırımcıların düşük faizli para birimlerinden borçlanıp, Türk lirası gibi yüksek faiz (getiri) sunan para birimlerine yatırım yapmasıdır.

Banka, yüksek taşıma maliyeti avantajı sunan TL’nin yanı sıra Nijerya nairası (NGN) ve Gana sedisi (GHS) gibi para birimlerini de getiri arayışındaki yatırımcılara öneriyor.

Ancak risk yönetiminde temkinli olanlar için "düşük volatilite" avantajıyla Hint rupisi (INR) defansif bir kale olarak öne çıkarılıyor.

"MÜDAHALELER KALICI ÇÖZÜM DEĞİL"

Goldman Sachs analistleri, merkez bankalarının döviz kurlarına yönelik doğrudan müdahalelerinin, makro politikalarda köklü bir değişim yaşanmadığı sürece uzun vadede kalıcı olamayacağını vurguluyor.

Özellikle Japon Yeni tarafındaki hareketliliğin, geniş çaplı dolar trendini belirlemeye devam edeceği öngörülüyor.

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

2025’teki yükseliş dalgasının ardından, 2026’nın EM para birimleri için bir "kazanç yılı" olması bekleniyor.

Ancak Fed’in faiz takvimindeki belirsizlikler, bu kazanç yolculuğunun oldukça dalgalı geçebileceğine işaret ediyor. Yatırımcılar için anahtar kelime: Yüksek getiri, kontrollü risk.

