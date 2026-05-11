Kamakshya Trivedi liderliğindeki Goldman Sachs stratejistlerine göre yuanın şu anki seviyesi Çin'in devasa ihracat gücü ve dış ticaret fazlasıyla örtüşmüyor.

Bankanın 8 Mayıs tarihli notunda, Çin’in dış fazlasının küresel GSYİH’ya oranla "eşi görülmemiş" seviyelere ulaştığı vurgulanırken, döviz kurundaki artışın bu ekonomik güçlerin kaçınılmaz bir denge sonucu olacağı belirtildi.

Goldman Sachs, yuanın dolar karşısındaki güçlenme hızına dair beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Şu an 6.80 seviyelerinde dengelenen kurun, bir yıl içinde 6.50 seviyesine kadar gerilemesi (yuanın değer kazanması) bekleniyor.

DİPLOMATİK BAHAR RÜZGARLARI VE "TRUMP-Xİ" ZİRVESİ

Yuanın güçlenmesindeki tek etken ekonomik veriler değil. ABD ve Çin arasındaki ilişkilerde gözlenen iyileşme, kur üzerinde pozitif bir baskı oluşturuyor.

• Katalizör Zirve: ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Xi Jinping'in Pekin'de gerçekleştireceği görüşme, piyasaların odak noktasında.

• JPMorgan Görüşü: JPMorgan Asset Management da bu zirvenin "verimli" geçmesi durumunda yuanın 6.50 seviyesine ulaşmasının an meselesi olduğunu savunuyor.

Goldman Sachs, siyasi görüşmelerin ticari istikrar için önemli olduğunu kabul etse de, daha güçlü bir yuan için gerekçenin "çok daha köklü ve uzun vadeli" temellere dayandığının altını çiziyor.

ÇİN MERKEZ BANKASI’NIN KARARLI DURUŞU

Banka analizi, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) döviz sabitleme işlemlerindeki güçlü duruşunun ve ihracatçıların dövizlerini yuana çevirme oranlarındaki artışın, bu yükselişi destekleyen ana unsurlar olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, yuanın dolara karşı değer kazanmasının "kademeli ama kalıcı" bir hareket olacağı senaryosuna bağlı kalmaya devam ediyor.

Özetle; Goldman Sachs’a göre dolar karşısında "ucuz" kalan yuan için rüzgar tersine döndü. Hem diplomatik yumuşama hem de Çin’in rekabetçi ihracat yapısı, önümüzdeki 12 ayda yuanı ön plana çıkaracak.

