Yeniçağ Gazetesi'nde yer alan habere göre; Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve yükselen enerji maliyetleri, Hindistan ekonomisinde yeni önlemleri gündeme getirdi. Dünyanın en büyük altın ithalatçılarından biri olan Hindistan'da Başbakan Narendra Modi, vatandaşlara yönelik dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Modi, döviz rezervlerini korumak ve ithalat baskısını azaltmak amacıyla halka bir yıl boyunca altın takı satın almamaları yönünde çağrı yaptı.

"HANGİ ETKİNLİK OLURSA OLSUN ALTIN ALMAYIN"

Başbakan Narendra Modi, yaptığı açıklamada vatandaşlardan tasarruf tedbirlerine destek vermelerini isteyerek, "Bir yıl boyunca, hangi etkinlik olursa olsun, altın takı satın almamalıyız" ifadelerini kullandı.

Modi ayrıca yakıt kullanımının azaltılması ve zorunlu olmayan yurt dışı seyahatlerinden kaçınılması çağrısında da bulundu. Hindistan ekonomisinde özellikle enerji ithalatı ve altın talebinin ticaret açığını artırdığı, bunun da rupi üzerinde baskı yarattığı belirtiliyor.

ALTIN GELENEĞİ İLE EKONOMİK BASKI KARŞI KARŞIYA

Hindistan, dünyanın en büyük ikinci külçe altın ithalatçısı konumunda bulunuyor. Ülkede altın yalnızca yatırım aracı olarak değil, düğünler ve festivallerin de önemli bir parçası olarak görülüyor.

Tasarrufların önemli bölümünün altına yöneldiği ülkede, Modi'nin çağrısının toplumda nasıl karşılık bulacağı merak konusu oldu.

MÜCEVHER ŞİRKETLERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Modi'nin açıklamalarının ardından Hindistan borsalarında mücevher şirketlerinin hisselerinde sert satışlar görüldü.

Titan Co. hisseleri %6,6 geriledi

Senco Gold Ltd. hisseleri %10,8 düştü

Kalyan Jewellers hisseleri %9,5 değer kaybetti

BANKALAR ALTIN İTHALATINDA ZORLANIYOR

Öte yandan Hindistan'da bankaların son dönemde idari engeller nedeniyle altın ithalatında zorluk yaşadığı da belirtiliyor. Bloomberg'in değerlendirmelerine göre Modi'nin çağrısı, ülkenin döviz rezervlerini korumaya yönelik en sert adımlardan biri olarak yorumlanıyor.