Şirketin 17 Nisan 2026’da gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında alınan kararla, kayıtlı sermaye tavanı 150 milyon TL’den rekor bir artışla 3 milyar TL’ye yükseltilmişti.

Bu devasa tavan artışının ardından, 7 Temmuz 2025 tarihli eski Yönetim Kurulu kararı güncellendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaşılan yeni karara göre Karsu Tekstil’in 35.100.498,42 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesi, tamamı nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 105.301.495,26 TL artırılacak.

İşlem tamamlandığında şirketin yeni sermayesi 140.401.993,68 TL’ye ulaşacak.

RÜÇHAN HAKKI VE KULLANIM DETAYLARI

Yatırımcıların en çok merak ettiği detaylar ise netleşti:

• Oran: Mevcut ortaklar ellerindeki her pay için yüzde 300 oranında yeni pay alma hakkına sahip olacak.

• Rüçhan Fiyatı: Yeni pay alma hakları, 1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden kullandırılacak.

• Süre: Rüçhan hakkı kullanım süresi 15 gün olarak belirlendi. Kullanılmayan paylar ise Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da halka arz edilecek.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

KRTEK HİSSELERİNDE HAREKETLİLİK

KAP haberinin geldiği dakikalarda Karsu Tekstil hisseleri yükselişte kayda geçti. 11 Mayıs 2026 saat 12:09 itibarıyla KRTEK, günlük bazda yüzde 4 prim yaparak 27.24 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Teknik tabloda haftalıkta yüzde 5.23, aylıkta ise yüzde 8.27 kazanç sağlayan KRTEK, yıllık bazdaki kaybını silmeye başlayarak yüzde 3.32 oranına düşürdü.

Not: Sermaye artırım sürecinin başlaması için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılacak başvurunun sonucu beklenmektedir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.