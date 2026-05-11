Borsa İstanbul yatırımcıları için mayıs ayı tam anlamıyla bir "hasat mevsimine" dönüştü. Geçtiğimiz hafta başlayan temettü trafiğinde 5 şirket ödemelerini tamamlarken, gözler yeni haftaya çevrildi.

11-16 Mayıs tarihleri arasında, dev sanayi kuruluşlarından perakende zincirlerine kadar toplam 16 şirket hissedarlarına nakit kâr payı dağıtacak.

Yatırımcıların hesaplarına milyarlarca liralık nakit akışının sağlanacağı bu yoğun haftada, öne çıkan şirketler ve ödeme detayları şöyle şekilleniyor:

PAZARTESİ VE SALI: İLK START VERİLİYOR

Haftanın ilk günlerinde Gürsel Turizm ve Panora GYO ile başlayan süreç, salı günü enerji ve içecek devleriyle devam ediyor.

PAGYO: Pay başına net 5,7545 TL ile haftanın en yüksek ödemelerinden birini yapıyor. (Ödeme: 13 Mayıs)

ASUZU: Net 2,0238 TL kâr payı dağıtacak. (Ödeme: 14 Mayıs)

CCOLA & GIPTA: İçecek ve kırtasiye sektörünün iki güçlü ismi de salı günü hak kullanımı gerçekleştirecek.

ÇARŞAMBA: AJANDA OLDUKÇA YOĞUN

13 Mayıs Çarşamba günü, temettü takviminin en kalabalık günü olarak dikkat çekiyor.

MGROS: Perakende devi Migros, net 3,8731 TL ödeme yapacak.

• MCARD: Metropal Kurumsal Hizmetler, net 4,5896 TL ile yüksek temettü verimi arayanların takibinde.

AEFES, TRCAS, BEYAZ, BRKVY: Bu dört şirket de aynı gün hak kullanımı yaparak 15 Mayıs’ta nakit ödemeleri hesaplara geçirecek.

HAFTA KAPANIŞI: TEKNOLOJİ VE GYO’LAR SAHNEDE

Haftanın sonuna doğru Ege Profil (EGPRO), Körfez GYO (KRGYO) ve finansal teknolojilerin öncüsü Matriks (MTRKS) temettü kervanına katılan son isimler olacak.

TAM LİSTE: KİM, NE KADAR ÖDÜYOR?

"Hak kullanım tarihi", yatırımcıların temettüye hak kazanabilmeleri için ellerinde hisse bulundurması gereken son gündür.

Nakit ödemeler ise genellikle bu tarihten iki iş günü sonra yatırımcıların bakiyelerine yansımaktadır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

