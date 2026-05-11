Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan resmi duyuruya göre nakit kâr payı ödemelerini gerçekleştiren Gür-Sel Turizm (GRSEL) ve Panora GYO (PAGYO) hisselerinde, hak kullanımı nedeniyle fiyat düzeltmesine gidildi.

Şirketlerin yatırımcılarına ödeyeceği brüt temettü tutarları oranında, hisse fiyatları seans açılışı öncesinde teorik olarak aşağı yönlü revize edildi. İşte düzeltme sonrası oluşan rakamlar:

Gür-Sel Turizm (GRSEL):



GRSEL, pay başına brüt 0,7352941 TL (net 0,6249999 TL) temettü dağıttı.

• Düzeltilmiş Teorik Fiyat: 329,515 TL

Panora GYO (PAGYO):



Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsü gereği gelir vergisi stopajından muaf olan PAGYO, yatırımcılarına pay başına brüt ve net 5,7545000 TL ödeme yaptı.

• Düzeltilmiş Teorik Fiyat: 133,546 TL

YATIRIMCILARIN DİKKATİNE: "TEORİK FİYAT" NEDİR?

Borsa İstanbul tarafından açıklanan bu fiyatlar, temettü ödemesi miktarının hisse değerinden düşülmesiyle hesaplanan ve fiyat adımına henüz yuvarlanmamış başlangıç değerlerini temsil ediyor.

Yatırımcılar, bugün gerçekleşen bu düzeltmenin bir "değer kaybı" değil, nakit kâr payının hisse fiyatından nakit olarak çıkışı ve hissedarın bakiyesine aktarılması süreci olduğunu unutmamalıdır.

Temettü ödemesi yapan hisselerde baz fiyatlar, ödenen brüt temettü miktarı kadar eksilerek güne başlar.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.