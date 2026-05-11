Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre takvim etkisinden arındırılmış veriler, toplam cironun geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 oranında arttığını gösteriyor.

Kısa vadeli performansın göstergesi olan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,4 yükseliş kaydederek büyüme eğilimini sürdürdü.

SEKTÖREL PERFORMANS ANALİZİ

Sektör bazında bakıldığında, hizmet ve ticaret sektörleri büyümenin lokomotifi olurken, inşaat sektörü aylık bazda negatif ayrıştı:

• Hizmet Sektörü: Yıllık yüzde 36,5 artışla mart ayının şampiyonu oldu. Aylık artış ise yüzde 2,8 olarak kaydedildi.

• Ticaret: Yıllık bazda yüzde 35,9 yükselen sektör, aylık bazda da yüzde 4,9'luk güçlü bir ivme yakaladı.

• Sanayi: Yıllık yüzde 33,2 büyüme sağlayan sanayi cirosu, aylık bazda yüzde 5,7 artarak mart ayında en yüksek aylık artışı yakalayan kalem oldu.

• İnşaat: Yıllık bazda yüzde 22 yükseliş gösterse de mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerde bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında bir daralma yaşadı.

Veriler, Türkiye ekonomisinin genelinde ticaret ve hizmet odaklı bir ciro artışı yaşandığını kanıtlarken; inşaat sektöründeki aylık gerileme, sektörel bazda bir yavaşlama sinyali olarak değerlendiriliyor.