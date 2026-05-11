ABD istihdam verileri sonrası BofA ve Goldman Sachs, Fed faiz indirimi beklentilerini öteledi. İlk indirim için 2027 tahminleri öne çıktı.

ABD ekonomisinden gelen güçlü istihdam verileri ve yükselen enerji maliyetleri, küresel yatırım bankalarının ABD Merkez Bankası’na (Fed) yönelik faiz beklentilerini değiştirmesine neden oldu. BofA Global Research ve Goldman Sachs, Fed’in faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayacağı yönünde tahminlerini revize etti.

BOFA: FAİZ İNDİRİMİ 2027’YE KALABİLİR

BofA Global Research, Fed’in 2026 yılı boyunca politika faizini sabit tutmasını beklediğini açıkladı.

Banka, ilk faiz indirimlerinin ise Temmuz ve Eylül 2027’de 25’er baz puanlık adımlarla gerçekleşeceğini öngördü.

Analistler, güçlü seyreden iş gücü piyasasının Fed üzerindeki faiz indirimi baskısını azalttığını belirtti.

GOLDMAN SACHS BEKLENTİSİNİ ÖTELEDİ

Goldman Sachs da Fed’e ilişkin faiz indirimi beklentisini erteleyen kurumlar arasında yer aldı.

Banka, daha önce Eylül 2026 olarak açıkladığı ilk faiz indirimi tahminini Aralık 2026’ya çekti.

Goldman Sachs analistleri, ikinci faiz indiriminin ise Mart 2027’de gerçekleşmesini bekliyor.

Analistler, ABD iş gücü piyasasında belirgin bir yavaşlama görülmemesi halinde faiz indirimlerinin tamamen 2027 yılına kalabileceği uyarısında bulundu.

İSTİHDAM VERİLERİ VE ENERJİ FİYATLARI ETKİLİ OLDU

ABD’de açıklanan verilere göre nisan ayında tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde artış gösterirken, işsizlik oranı yüzde 4,3 seviyesinde sabit kaldı.

Öte yandan Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler nedeniyle yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor.

Analistler, güçlü istihdam piyasası ve enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Fed’in faiz indirimlerinde daha temkinli davranabileceğini ifade ediyor.

FED İÇİNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Fed’in 29 Nisan’daki toplantısında politika faizinin yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulmasına karar verilmişti.

Kararın, 1992’den bu yana Fed içerisindeki en çekişmeli oylamalardan biri olduğu belirtiliyor.

Görevi devralması beklenen yeni Fed Başkanı Kevin Warsh’ın düşük faiz yanlısı bir yaklaşım sergileyebileceği ifade edilirken, mevcut ekonomik verilerin Fed üzerindeki baskıyı artırdığı değerlendiriliyor.

PİYASALAR FED MESAJLARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalarda yatırımcılar şimdi Fed üyelerinden gelecek açıklamalar ile ABD enflasyon verilerine odaklanmış durumda.

Faiz indirimlerinin ötelenmesi ihtimali; dolar, tahvil faizleri, altın ve küresel risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki faiz kararı 17 Haziran 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de açıklanacak.

