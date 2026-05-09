Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasada uygulanan açığa satış yasağı ve kredili işlemlere yönelik tedbirlerin süresini uzattı.

SPK’dan yapılan duyuruya göre, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin uygulama ile kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilmesine yönelik tedbirler 26 Mayıs 2026 seans sonuna kadar devam edecek.

Kurul açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kurulumuzun 25.04.2026 tarihli ve 2026/27 sayılı bülteni ile duyurulan, Kurul Karar Organı’nın 25.04.2026 tarihli ve 27/807 sayılı Kararı’nda öngörülen;

Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 26.05.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasının devam edilmesine karar verilmiştir."

SPK’nın kararıyla birlikte, piyasadaki oynaklığın azaltılması ve yatırımcıların korunmasına yönelik mevcut uygulamaların bir süre daha yürürlükte kalacağı belirtildi.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış, yatırımcının elinde bulunmayan bir hisseyi ödünç alarak satması işlemidir. Bu yöntemde amaç, fiyat düşüşünden kazanç elde etmektir.

İşlem temel olarak üç aşamada gerçekleşiyor:

1. Ödünç Alma ve Satış

Yatırımcı, fiyatının düşeceğini düşündüğü hisseyi aracı kurumdan ödünç alır ve mevcut piyasa fiyatından satar.

2. Fiyatın Düşmesini Bekleme

Hissenin değeri düştüğünde yatırımcı aynı miktardaki hisseyi piyasadan daha düşük fiyattan geri alır.

3. Kâr Etme

Ödünç alınan hisseler kuruma iade edilir. İlk satış fiyatı ile geri alış fiyatı arasındaki fark yatırımcının kârı olur.

SPK NEDEN AÇIĞA SATIŞI YASAKLIYOR?

SPK, açığa satış işlemlerini genellikle piyasalarda sert düşüşlerin yaşandığı dönemlerde geçici olarak yasaklıyor. Bunun temel nedenleri şöyle sıralanıyor:

Satış baskısının artmasını önlemek,

Piyasadaki panik havasını azaltmak,

Spekülatif işlemlerin önüne geçmek,

Küçük yatırımcıyı korumak,

Borsadaki oynaklığı sınırlamak.

Uzmanlara göre açığa satış işlemleri, düşen piyasada fiyatların daha sert gerilemesine yol açabiliyor. Bu nedenle SPK, özellikle kriz dönemlerinde piyasayı dengelemek için bu yönteme sınırlama getiriyor.

YATIRIMCI İÇİN NE DEĞİŞİYOR?

Yasağın yürürlükte olduğu dönemde yatırımcılar, sahip olmadıkları hisseleri ödünç alıp satamıyor.

Bu durumun piyasaya etkileri şöyle değerlendiriliyor:

Daha kontrollü fiyat hareketleri oluşuyor,

Panik satışlarının etkisi azalıyor,

Küçük yatırımcının güveni korunuyor,

Riskli işlemlerin önüne geçiliyor.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI NE ZAMANDIR UZATILIYOR?

SPK, 2026 yılı boyunca yasağı birçok kez uzatma kararı aldı. Sürece ilişkin kronoloji şöyle:

2 Mart 2026: Bölgesel savaşın ardından açığa satış yasağı ilk kez devreye alındı.

6 Mart 2026: Yasak 15 Mart’a kadar uzatıldı.

15 Mart 2026: Süre 27 Mart seans sonuna çekildi.

28 Mart 2026: Tedbirlerin 10 Nisan’a kadar sürmesine karar verildi.

11 Nisan 2026: Yasak önce 24 Nisan’a, ardından 8 Mayıs’a uzatıldı.

Son karar: SPK, uygulamanın 26 Mayıs 2026 seans sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.