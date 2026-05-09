Borsa İstanbul’da 6-8 Mayıs haftasında üç şirketten dikkat çeken bedelsiz sermaye artırımı kararları geldi. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGMT), İZ Yatırım Holding A.Ş. (IZINV) ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA), yüksek oranlı bedelsiz sermaye artırımı için harekete geçti.

Şirketlerin kararlarının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanması halinde yatırımcıların elindeki lot sayıları da katlanacak.

MEGMT YÜZDE 1000 BEDELSİZ KARARI ALDI

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGMT), çıkarılmış sermayesini yüzde 1000 oranında bedelsiz artırma kararı aldı.

Şirketin 265 milyon TL olan mevcut sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 2 milyar 650 milyon TL artırılarak 2 milyar 915 milyon TL’ye yükseltilecek.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 05.05.2026

Mevcut Sermaye: 265.000.000 TL

Yeni Sermaye: 2.915.000.000 TL

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

MEGMT LOT HESABI NASIL OLACAK?

Yüzde 1000 bedelsiz sermaye artırımı onaylanırsa:

Elinde 100 lot bulunan yatırımcının lotu 1100 lota çıkacak.

500 lotu olan yatırımcı 5500 lot sahibi olacak.

IZINV’DEN YÜZDE 1327,55 BEDELSİZ KARARI

İZ Yatırım Holding A.Ş. (IZINV) ise yüzde 1327,55 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı açıkladı.

Şirketin 17,5 milyon TL seviyesindeki mevcut sermayesi, iç kaynaklardan karşılanacak şekilde 250 milyon TL’ye yükseltilecek.

Artırım kapsamında;

153,6 milyon TL sermaye düzeltmesi olumlu farklarından,

248,3 milyon TL hisse senedi ihraç primlerinden karşılanacak.

Geçmiş yıl zararları ve dönem zararları da mahsup edilecek.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 07.05.2026

Mevcut Sermaye: 17.512.456 TL

Yeni Sermaye: 250.000.000 TL

IZINV LOT HESABI NASIL OLACAK?

Yüzde 1327,55 bedelsiz onaylanırsa:

100 lotu olan yatırımcının lot sayısı yaklaşık 1427 lot olacak.

1000 lotu olan yatırımcı yaklaşık 14.275 lota ulaşacak.

TERA’DAN YÜZDE 4000 BEDELSİZ HAMLESİ

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) da haftanın en dikkat çeken kararlarından birini açıkladı.

Şirket, 2025 yılı finansal tablolarında elde edilen 28 milyar TL tutarındaki dağıtılabilir kârın bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verildiğini duyurdu. Kararın genel kurulda kabul edildiği ve SPK başvurusu yapılacağı belirtildi.

Açıklamaya göre şirket, 2026 yılında nakit temettü dağıtmayacak ve bunun yerine yüzde 4000 oranında bedelsiz sermaye artırımı planlayacak.

TERA LOT HESABI NASIL OLACAK?

Yüzde 4000 bedelsiz sermaye artırımı onaylanırsa:

Elinde 100 lot bulunan yatırımcı 4100 lot sahibi olacak.

250 lotu olan yatırımcının lotu 10.250 lota yükselecek.

Yani lotunuz 40 katına çıkabilir.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarını sermayeye ekleyerek yatırımcılara ücretsiz pay dağıtması anlamına geliyor. Bu işlemde yatırımcıların toplam portföy değeri teorik olarak değişmezken, ellerindeki lot sayısı artıyor ve hisse fiyatı bölünme oranına göre güncelleniyor.