Bank of America'nın (BofA) 4-8 Mayıs haftasında Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği işlemler yatırımcıların odağında yer aldı. Haftalık verilere göre kurumun en güçlü alım yaptığı hisseler arasında Astor Enerji, Akbank ve Migros öne çıkarken, satış tarafında ise Destek Finans Faktoring, Ford Otosan ve Aselsan dikkat çekti.
Yabancı yatırımcı işlemleri özellikle bankacılık, enerji ve perakende hisselerinde yoğunlaşırken, bazı hisselerde milyar liralık işlem hacimleri oluştu.
BANK OF AMERICA’NIN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER
Bank of America’nın geçen hafta en fazla alım yaptığı hisse 2,68 milyar TL ile Astor Enerji (ASTOR) oldu. Astor’u 1,70 milyar TL ile Akbank (AKBNK) takip etti.
Kurumun en fazla alım yaptığı diğer hisseler ise şöyle sıralandı:
Migros (MGROS): 990,9 milyon TL
BİM Mağazalar (BIMAS): 979,9 milyon TL
Gen İlaç (GENIL): 871,8 milyon TL
Yapı Kredi (YKBNK): 790,1 milyon TL
Türk Altın İşletmeleri (TRALT): 765,2 milyon TL
Şişecam (SISE): 671,7 milyon TL
SATIŞ TARAFINDA DSTKF VE FROTO ÖNE ÇIKTI
Bank of America’nın en fazla satış yaptığı hisse ise yaklaşık 1,90 milyar TL ile Destek Finans Faktoring (DSTKF) oldu. Ford Otosan (FROTO) ve Aselsan (ASELS) hisselerinde de güçlü satışlar gerçekleşti.
Kurumun en fazla satış yaptığı hisseler şöyle:
Destek Finans Faktoring (DSTKF): 1,90 milyar TL
Ford Otosan (FROTO): 1,53 milyar TL
Aselsan (ASELS): 1,12 milyar TL
TAV Havalimanları (TAVHL): 923 milyon TL
Tüpraş (TUPRS): 641,7 milyon TL
Garanti BBVA (GARAN): 518,1 milyon TL
SASA Polyester (SASA): 412,6 milyon TL
Katılımevim (KTLEV): 307,3 milyon TL
Yabancı işlemleri yakından izleniyor
Borsa İstanbul’da yabancı kurumların yaptığı alım ve satış işlemleri, özellikle kısa vadeli fiyat hareketleri açısından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Büyük ölçekli kurumların belirli hisselerde yoğunlaşan işlemleri, piyasa algısı ve işlem hacimleri üzerinde etkili olabiliyor.