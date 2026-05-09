Bank of America'nın (BofA) 4-8 Mayıs haftasında Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği işlemler yatırımcıların odağında yer aldı. Haftalık verilere göre kurumun en güçlü alım yaptığı hisseler arasında Astor Enerji, Akbank ve Migros öne çıkarken, satış tarafında ise Destek Finans Faktoring, Ford Otosan ve Aselsan dikkat çekti.

Yabancı yatırımcı işlemleri özellikle bankacılık, enerji ve perakende hisselerinde yoğunlaşırken, bazı hisselerde milyar liralık işlem hacimleri oluştu.

BANK OF AMERICA’NIN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Bank of America’nın geçen hafta en fazla alım yaptığı hisse 2,68 milyar TL ile Astor Enerji (ASTOR) oldu. Astor’u 1,70 milyar TL ile Akbank (AKBNK) takip etti.

Kurumun en fazla alım yaptığı diğer hisseler ise şöyle sıralandı:

Migros (MGROS): 990,9 milyon TL

BİM Mağazalar (BIMAS): 979,9 milyon TL

Gen İlaç (GENIL): 871,8 milyon TL

Yapı Kredi (YKBNK): 790,1 milyon TL

Türk Altın İşletmeleri (TRALT): 765,2 milyon TL

Şişecam (SISE): 671,7 milyon TL

SATIŞ TARAFINDA DSTKF VE FROTO ÖNE ÇIKTI

Bank of America’nın en fazla satış yaptığı hisse ise yaklaşık 1,90 milyar TL ile Destek Finans Faktoring (DSTKF) oldu. Ford Otosan (FROTO) ve Aselsan (ASELS) hisselerinde de güçlü satışlar gerçekleşti.

Kurumun en fazla satış yaptığı hisseler şöyle:

Destek Finans Faktoring (DSTKF): 1,90 milyar TL

Ford Otosan (FROTO): 1,53 milyar TL

Aselsan (ASELS): 1,12 milyar TL

TAV Havalimanları (TAVHL): 923 milyon TL

Tüpraş (TUPRS): 641,7 milyon TL

Garanti BBVA (GARAN): 518,1 milyon TL

SASA Polyester (SASA): 412,6 milyon TL

Katılımevim (KTLEV): 307,3 milyon TL

Yabancı işlemleri yakından izleniyor

Borsa İstanbul’da yabancı kurumların yaptığı alım ve satış işlemleri, özellikle kısa vadeli fiyat hareketleri açısından yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Büyük ölçekli kurumların belirli hisselerde yoğunlaşan işlemleri, piyasa algısı ve işlem hacimleri üzerinde etkili olabiliyor.