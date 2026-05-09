Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararları kapsamında ekonomi yönetimi ve kamu kurumlarında dikkat çeken atamalar gerçekleştirildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve çeşitli kamu kurumlarında yeni isimler göreve getirildi.

SPK BAŞKANLIĞINA MAHMUT SÜTÇÜ ATANDI

Karara göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevine Mahmut Sütçü atandı. Daha önce SPK ikinci başkanı olarak görev yapan Sütçü, yeni başkan olarak görevlendirildi.

SPK ikinci başkanlığı görevine Ahmet Aksu atanırken, kurul üyeliğine ise Yusuf Sünbül getirildi.

SPK eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığı görevine atandı.

YENİ SPK BAŞKANI MAHMUT SÜTÇÜ KİMDİR?

1968 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde doğan Mahmut Sütçü, ilk öğrenimini Bafra’da, orta ve lise öğrenimini ise Amasya’da tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu.

Çalışma hayatına 1991 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlayan Sütçü, 1994 yılında Hesap Uzmanı, 2003 yılında ise Baş Hesap Uzmanı oldu.

2002-2003 yıllarında Maliye Bakanlığı tarafından İngiltere’de görevlendirilen Sütçü, daha sonra İstanbul, Antalya ve Ankara’da çeşitli vergi dairesi başkanlıkları görevlerinde bulundu.

2016 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine atanan Sütçü, akademik alanda da görev yaptı. 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri verdi.

Evli ve iki çocuk babası olan Mahmut Sütçü, son olarak SPK ikinci başkanı olarak görev yapıyordu.

TCMB BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNE YUSUF EMRE AKGÜNDÜZ GETİRİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığı görevine Yusuf Emre Akgündüz atandı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alınırken, yerine Zikrullah Erdoğan atandı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı görevine Hızır Aslıyüksek atanırken, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcılığı görevine Ahmet Alemdar getirildi.

TÜİK BAŞKANLIĞINA MEHMET ARABACI ATANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevine Mehmet Arabacı atandı.

1977 yılında Fransa’nın Bordeaux kentinde doğan Arabacı, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu.

2001-2007 yılları arasında hesap uzman yardımcılığı ve hesap uzmanlığı görevlerinde bulunan Arabacı, daha sonra Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu bünyesinde çeşitli görevlerde yer aldı.

2009-2011 yıllarında ABD Illinois Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisans yapan Arabacı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürürken TÜİK Başkanlığına atandı.