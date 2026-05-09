ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan finansal sisteminin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu’nun mayıs sayısını yayımladı. Raporda, finansal istikrara yönelik riskler arasında jeopolitik gelişmeler, enerji piyasalarındaki şoklar ve yapay zekaya ilişkin kırılganlıklar dikkat çekti.

Fed’in anket çalışmasına katılan piyasa temsilcileri, özellikle Orta Doğu’daki gerilimlerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine vurgu yaptı.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE PETROL ŞOKU İLK SIRADA

Raporda, ABD’nin finansal istikrarına yönelik risklere ilişkin yapılan ankette jeopolitik riskler ve petrol şokunun en çok dile getirilen başlıklar olduğu belirtildi.

Katılımcılar, İran kaynaklı çatışmaların enerji piyasalarında uzun süreli arz kesintilerine yol açabileceğini ve bunun da uzun süreli yüksek enflasyon riskini beraberinde getirebileceğini ifade etti.

Ayrıca enerji şokunun ekonomik büyüme zayıflasa bile merkez bankalarını sıkı para politikasına yöneltebileceği, bunun da küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimini artırabileceği aktarıldı.

"UZAYAN ÇATIŞMALAR EKONOMİK YAVAŞLAMAYA YOL AÇABİLİR"

Fed raporunda, Orta Doğu’da uzayan bir çatışmanın ABD finansal istikrarını birden fazla kanal üzerinden etkileyebileceği belirtildi.

Raporda, jeopolitik gerilimlerin kötüleşmesinin geniş çaplı olumsuz sonuçlara yol açabileceği vurgulanırken, uzun süreli çatışmaların emtia kıtlıkları ve tedarik zinciri sorunlarıyla birleşmesi halinde küresel enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği ifade edildi.

Bu durumun ABD başta olmak üzere birçok ülkede ekonomik yavaşlama riskini artırabileceği kaydedildi.

YAPAY ZEKA RİSKLERİ DE RAPORDA YER ALDI

Fed’in raporunda yapay zekaya ilişkin finansal risklere de dikkat çekildi.

Anket katılımcıları, hisse senedi değerlemeleri, sermaye harcamalarının borçla finanse edilmesi ve sistemde kaldıraç etkisi oluşmasının yapay zekaya bağlı riskler arasında bulunduğunu belirtti.

Ayrıca yapay zekanın iş gücü piyasasında zayıflamaya katkı sağlayabileceği değerlendirmesine yer verildi.

ÖZEL KREDİ PİYASASI İÇİN UYARI

Raporda özel kredi piyasasına ilişkin riskler de değerlendirildi.

Yatırımcı geri çekilmeleri, piyasa duyarlılığındaki bozulma ve yapay zeka kaynaklı değişimlerin bazı borçluların kredi kalitesini etkileyebileceği belirtilirken, bu durumun kredi koşullarında sıkılaşmaya neden olabileceği ifade edildi.

Fed, söz konusu etkilerin daha geniş kredi piyasalarına yayılma riski taşıdığına dikkat çekti.