Ticaret Bakanlığı, cep telefonu satışlarında uygulanan taksit sınırını genişletmek için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Mevcut sistemde yalnızca 20 bin TL'nin altındaki telefonlarda geçerli olan 12 taksit imkanının, yeni düzenlemeyle daha yüksek fiyatlı modelleri de kapsaması hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, düzenlemenin mayıs sonu veya haziran ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TAKSİT LİMİTİ YÜKSELTİLECEK

Mevcut uygulamada fiyatı 20 bin TL'nin altında olan cep telefonlarında 12 aya kadar taksit yapılabiliyor. Bu sınırın üzerindeki modellerde ise taksit süresi 3 ayla sınırlı tutuluyor.

Hazırlanan yeni düzenleme kapsamında taksit sınırının 30 bin TL ila 35 bin TL seviyesine çıkarılması seçeneği masaya yatırıldı. Böylece daha fazla akıllı telefon modelinin 12 taksit kapsamına alınması planlanıyor.

SEKTÖR UZUN SÜREDİR TALEP EDİYORDU

Sektör temsilcileri, uzun süredir cep telefonlarında uygulanan taksit sınırının daha esnek hale getirilmesi için çağrıda bulunuyordu. Ticaret Bakanlığı ile sektör arasında yapılan görüşmeler sonrası düzenleme hazırlıklarının hız kazandığı belirtiliyor.

Özellikle orta segment akıllı telefonlarda satışları artırması beklenen düzenlemenin, perakende sektörüne de destek sağlayacağı değerlendiriliyor.

AKILLI TELEFON FİYATLARINDA MALİYET BASKISI SÜRÜYOR

Küresel tedarik zincirindeki sorunlar ve bellek maliyetlerindeki artış, akıllı telefon fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Yılın ilk çeyreğinden itibaren etkisini artıran maliyet artışlarının özellikle giriş segmentindeki telefonlarda fiyat yükselişlerine neden olduğu belirtilirken, 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla yeni model telefonlara olan talebin de arttığı ifade ediliyor.

Üreticiler ve GSM operatörleri ise artan maliyetler ile yükselen talep arasında sıkışan sektörlerden biri olarak öne çıkıyor.

SATIŞLARA YÜZDE 20'YE KADAR KATKI BEKLENİYOR

Uzmanlara göre taksit limitinin yükseltilmesi, yılın ikinci yarısında akıllı telefon satışlarına yüzde 15 ila 20 arasında katkı sağlayabilir.

Düzenlemenin aynı zamanda dijital dönüşüm sürecini hızlandırması ve son dönemde daralma yaşayan teknoloji perakendeciliğine destek olması bekleniyor.