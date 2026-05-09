Emtia piyasalarında son dönemin en dikkat çeken başlıklarından biri gümüş fiyatları oldu. Uzmanlara göre jeopolitik risklerin büyük bölümünün geride kalması ve küresel ekonomik görünümdeki iyileşme, gümüş fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Özellikle Çin ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 5 büyümesi ve bakır fiyatlarındaki güçlü yükseliş, sanayi talebine bağlı hareket eden gümüş piyasası için olumlu sinyal olarak değerlendiriliyor.

BAKIRDAKİ YÜKSELİŞ GÜMÜŞÜ DESTEKLİYOR

Analistler, bakır fiyatlarının 6,25 dolar seviyesinin üzerine çıkmasının sanayi metalleri açısından yeni bir döneme işaret ettiğini belirtiyor.

Gümüş kullanımının yaklaşık yarısının sanayi sektöründen kaynaklanması nedeniyle, bakır fiyatlarındaki yükselişin gümüş fiyatlarını da destekleyebileceği ifade ediliyor.

Ayrıca dolar endeksindeki geri çekilmenin de değerli metaller açısından önemli bir destek unsuru olduğu vurgulanıyor.

GÜMÜŞTE TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKTI

Teknik analiz tarafında ise yatırımcıların yakından takip ettiği kritik seviyeler bulunuyor.

Gümüş fiyatlarının kısa süre içinde 73 dolardan 82 doların üzerine yükselmesi piyasadaki ilgiyi artırırken, fiyatın daha sonra 78 dolar seviyesine geri çekilmesine rağmen bu bölgenin korunması yükseliş eğiliminin devam edebileceği şeklinde yorumlandı.

Uzmanlar, grafiklerde 84 dolar ve 82,67 dolar seviyelerinde oluşan iki zirveye dikkat çekiyor.

"ÇİFT TEPE" UYARISI YAPILDI

Teknik analizde "çift tepe" olarak bilinen yapının genellikle düşüş sinyali olarak kabul edildiği belirtiliyor.

Ancak analistlere göre bu formasyonun kesinleşmesi için fiyatın 73 dolar seviyesinin altına inmesi gerekiyor. Böyle bir senaryoda satış baskısının hızlanabileceği ifade ediliyor.

84 DOLAR AŞILIRSA YENİ RALLİ GÜNDEME GELEBİLİR

Öte yandan uzmanlar, gümüş fiyatlarının günlük kapanışta 84 dolar seviyesinin üzerine çıkması halinde düşüş riskinin ortadan kalkabileceğini belirtiyor.

Analistlere göre bu durumda ilk hedef 92 dolar seviyesi olabilir. Daha uzun vadede ise 98-100 dolar bandının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, önümüzdeki süreçte 73 dolar ve 84 dolar seviyelerinin gümüş piyasasının yönü açısından en kritik eşikler olacağını ifade ediyor.

