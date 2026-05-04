Spot gümüş, 4 Mayıs 2026 sabah işlemlerinin başlamasıyla birlikte sert bir düşüş yaşayarak ons başına 73,50 – 74,00 dolar bandına geriledi. Fiyatın önemli teknik seviyelerin altına sarkması, piyasada zayıflığın arttığına işaret ediyor.

ARZ AÇIĞI BÜYÜYOR: ÜST ÜSTE 6. YIL

Gümüş piyasasında uzun süredir devam eden yapısal sorunlar derinleşiyor. Silver Institute verilerine göre 2026 yılı sonunda piyasanın üst üste altıncı kez arz açığı vermesi bekleniyor. Bu yıl için öngörülen açık 46,3 milyon ons seviyesine yükselirken, geçen yılki 40,3 milyon ons açığa kıyasla yaklaşık yüzde 15’lik artış dikkat çekiyor. 2021’den bu yana yer üstü stoklarda yaşanan toplam 762 milyon ons düşüş ise piyasadaki arzın giderek sıkıştığını ortaya koyuyor.

ÜRETİM ARTIŞI SINIRLI KALIYOR

Madencilik tarafında tablo oldukça zayıf. Küresel gümüş üretiminin bu yıl yalnızca yüzde 0,3 artarak 844,1 milyon ons seviyesine çıkması bekleniyor. Meksika’da kısmi toparlanma öngörülse de, diğer üretici ülkelerde düşüşler dikkat çekiyor. Üretici hedge işlemleri de dikkate alındığında toplam arzın gerileme ihtimali güçleniyor. Bu durum, zaten daralan stoklar üzerinde ek baskı yaratıyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

TALEP TARAFINDA KARIŞIK GÖRÜNÜM

Gümüş talebinin büyük kısmını oluşturan sanayi tarafında yavaşlama sinyalleri öne çıkıyor. Toplam talebin yaklaşık yüzde 55’ini oluşturan sanayi kullanımının bu yıl yüzde 2 ila 3 oranında gerileyerek 640-650 milyon ons bandına düşmesi bekleniyor. Özellikle güneş enerjisi sektöründeki zayıflama dikkat çekerken, elektronik, veri merkezleri ve elektrikli araçlar gibi alanlarda talep görece güçlü kalmayı sürdürüyor. Buna karşılık bireysel yatırımcıların külçe ve sikke talebinin fiyatlara destek olmaya devam ettiği görülüyor.

MAKRO ETKİLER FİYATLARI DALGALANDIRIYOR

Gümüşün hem endüstriyel hem de parasal bir varlık olması, fiyat hareketlerini daha hassas hale getiriyor. Küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve yatırım talebindeki değişimler kısa vadede volatiliteyi artırırken, uzun vadede arz açığı ve düşük stoklar fiyatların temel belirleyicisi olmaya devam ediyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM ZAYIF SİNYALLER VERİYOR

Teknik tarafta ise aşağı yönlü baskı belirginleşmiş durumda. Gümüş fiyatı 74,80 – 76,30 dolar aralığındaki kritik direnç bölgesinin altında kalırken, yükselen kanal yapısı da bozulmuş görünüyor. 50 periyotluk hareketli ortalamanın altına inilmesi kısa vadede negatif bir sinyal olarak öne çıkarken, RSI göstergesinin aşağı yönlü hareketi alım momentumunun zayıfladığını gösteriyor. Ancak göstergenin henüz aşırı satım bölgesine ulaşmamış olması, düşüşün bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor.

KRİTİK SEVİYELER BELLİ OLDU! KALICILIK SAĞLAMASI HALİNDE...

Mevcut teknik görünümde 74 dolar seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda fiyatın 71,20 dolar seviyesine doğru geri çekilme potansiyeli bulunuyor. Olası tepki yükselişlerinde ise 74,80 – 76,30 dolar bandı güçlü direnç bölgesi olarak izleniyor.

GENEL TABLO NE SÖYLÜYOR?

Gümüş piyasasında uzun vadeli arz sıkıntısı devam ederken, kısa vadede teknik zayıflık ve sanayi talebindeki yavaşlama fiyatlar üzerinde baskı kuruyor. Buna rağmen düşük stoklar ve yatırım talebi, düşüşlerin sınırlı kalabileceğine işaret eden önemli unsurlar arasında yer alıyor.