BIST 100 14.500 puan sınırında dengelenmeye çalışırken, BofA’nın yaklaşık 4 milyar TL’lik satışına karşı, yerli ve yabancı diğer aktörler savunma hattı kurdu.

Borsa İstanbul, 2026 yılının mayıs ayına yüksek volatilite ve dikkat çekici bir hacim savaşıyla başladı.

Güne alıcılı başlayan ve 14.506,83 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 14.477,05 puanda dengelenirken, perde arkasındaki kurum işlemleri piyasanın asıl hikayesini oluşturdu.

SATIŞIN LİDERİ BOFA, KARŞILAYAN TERA

Saat 14.30 verilerinde Bank of America (BofA), -3.965.729.805 TL net hacim ile piyasadaki satış baskısının ana kaynağı oldu.

BofA’nın bu sert çıkışını ise TERA Yatırım 1.469.730.178 TL net alım ile karşılarken, onu AK Yatırım (1.17 Milyar TL) ve Bulls Yatırım (1.09 Milyar TL) izledi.

Yeni nesil yatırım platformu Midas'ın da 1 milyar TL'nin üzerindeki alım hacmiyle devlerin arasında yer alması dikkat çekti.

SEKTÖREL AYRIŞMA: TEKNOLOJİ UÇTU, MALİ ENDEKS GERİLEDİ

Piyasa genelinde hisselerin çoğunluğu (57 hisse) değer kaybederken, endeksi ayakta tutan ana güç teknoloji sektörü oldu.

• Teknoloji Endeksi: Yüzde 4,03 primle günün yıldızı oldu.

• Sanayi Endeksi: Yüzde 0,61 artış kaydetti.

• Mali Endeks: Bankalardaki satışların etkisiyle yüzde 0,56 değer kaybetti.

Piyasanın en çok işlem gören kağıtları ise THY, Astor Enerji, ASELSAN, Sasa ve Akbank olarak sıralandı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
THYAO 302.5 14.729.157.498,50 % -1.87 16:47
ASELS 434 13.608.691.674,75 % 3.27 16:47
ASTOR 294.25 13.046.944.611,50 % 3.61 16:47
SASA 3.2 11.604.131.723,80 % 1.91 16:47
AKBNK 71.25 9.077.360.642,45 % -2.66 16:47
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

