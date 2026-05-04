Google Haberler

Smart Güneş, 2 milyar TL olan sermaye tavanını 10 milyar TL'ye çıkarmak için SPK'ya başvurdu. Böylelikle şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5 katına çıkacak.

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri A.Ş. (SMRTG), sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım attı. Şirket, mevcut kayıtlı sermaye tavanını artırma kararı aldı.

KAYITLI SERMAYE TAVANI 5 KATINA ÇIKIYOR

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu mevcut 2 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verdi. Bu adım, şirketin büyüme ve finansman stratejileri açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

SPK'YA BAŞVURU YAPILDI

Alınan karar doğrultusunda, sermaye tavanı artışı ve esas sözleşme değişikliğinin hayata geçirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvurunun yapıldığı bildirildi.

Sermaye tavanının artırılması, şirketin ilerleyen dönemde gerçekleştirebileceği olası sermaye artırımları için daha geniş bir alan yaratırken, yatırım ve kapasite genişletme planlarının da önünü açması bekleniyor.

SMRTG HİSSESİ BUGÜN YÜKSELİŞTE

SMRTG hisse detay verilerine göre pay bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, yazım saati 17.07 itibarıyla yüzde 4,46'lık primle 7,97 TL seviyesinde seyrediyor.

Smart Güneş ten 10 milyar TL lik sermaye hamlesi! 5 katına çıkacak, Görsel 1

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
55,5 milyar dolarlık teklif! Amazon'a rakip geliyor55,5 milyar dolarlık teklif! Amazon'a rakip geliyor
Dubai’deki altınları ucuza alıp yeni altın merkezi oldularDubai’deki altınları ucuza alıp yeni altın merkezi oldular

Google Haberler