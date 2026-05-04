Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri A.Ş. (SMRTG), sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım attı. Şirket, mevcut kayıtlı sermaye tavanını artırma kararı aldı.

KAYITLI SERMAYE TAVANI 5 KATINA ÇIKIYOR

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu mevcut 2 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verdi. Bu adım, şirketin büyüme ve finansman stratejileri açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

SPK'YA BAŞVURU YAPILDI

Alınan karar doğrultusunda, sermaye tavanı artışı ve esas sözleşme değişikliğinin hayata geçirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvurunun yapıldığı bildirildi.

Sermaye tavanının artırılması, şirketin ilerleyen dönemde gerçekleştirebileceği olası sermaye artırımları için daha geniş bir alan yaratırken, yatırım ve kapasite genişletme planlarının da önünü açması bekleniyor.

SMRTG HİSSESİ BUGÜN YÜKSELİŞTE

SMRTG hisse detay verilerine göre pay bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, yazım saati 17.07 itibarıyla yüzde 4,46'lık primle 7,97 TL seviyesinde seyrediyor.