Yeni haftanın ilk işlem gününde "tavan" serisine göz kırpan hissede, alıcı tarafında kurumsal devlerin iştahı dikkat çekiyor.

Nisan ayında enflasyon düzeltme farkları dahil yüzde 133,80 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı alan ve rotayı SPK onayına çeviren YEO Teknoloji, borsada haftanın açılışıyla birlikte gövde gösterisi yaptı.

Gün ortası verilerine göre YEOTK, yatırımcıların yoğun ilgisiyle 61,35 TL seviyesine ulaşarak günlük yüzde 9,95 artışla tavan fiyatı gördü.

BANK OF AMERİCA (BOFA) SAHNEYE ÇIKTI

Hissenin bugün sergilediği güçlü performansın arkasındaki "itici güç" aracı kurum dağılımında net bir şekilde görülüyor. Saat 13.30 itibarıyla paylaşılan verilere göre:

• Net Alıcıların Lideri: Bank of America, 1.118.164 lotluk net alımla listenin başında yer alıyor. BofA’nın toplam alımlariçindeki payı yüzde 35,49 gibi baskın bir orana ulaşmış durumda.

• Alıcı Grubu: BofA’yı sırasıyla A1 Capital ve Tacirler Yatırım takip ederken, ilk 5 alıcının toplam maliyetinin 60 TL bandının üzerinde yoğunlaşması, hisse üzerindeki yukarı yönlü baskıyı destekliyor.

• Para Girişi: İlk 5 alıcı ile ilk 5 satıcı arasındaki dengeye bakıldığında, 371.330.000 TL değerinde güçlü bir net para girişi olduğu görülüyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM VE HACİM REKORU

Hisse, 61,35 TL’lik tavan fiyatıyla aynı zamanda yıllık en yüksek seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı.

Günlük bazda 15,5 milyon lotun üzerinde bir işlem hacmi gerçekleşirken, bu hacmin TL karşılığı 917 milyon TL'yi aşmış durumda.

GÖZLER SPK ONAYINDA

Şirketin özsermaye kalemlerinden karşılanacak olan bedelsiz sermaye artırımı süreci için geri sayım sürüyor.

Yatırımcılar, portföylerindeki lot sayısını iki katından fazla artıracak olan bu işlemin SPK tarafından onaylanmasını bekliyor.

Beklenti satın alınırken, YEOTK’un hem haftalık (yüzde 17,64) hem de aylık (yüzde 20,18) bazdaki prim grafiği, enerji sektöründeki pozitif ayrışmasını perçinliyor.

