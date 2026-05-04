Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir ihale kazandığını duyurdu. Şirketin kamu tarafında yürütülen önemli bir projede birinci olduğu bildirildi.

Açıklamaya göre şirket, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bütünleşik Sunucu ve Veri Depolama Üniteleri Bakım ve Destek Hizmet Alımı" ihalesine katıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda en uygun teklifi veren şirket olarak ihalede birinci oldu.

SÖZLEŞME SÜRECİ BAŞLADI

İhale komisyonu tarafından sonucun şirkete bildirildiği ve sözleşme davet yazısının iletildiği ifade edildi. Sürecin sözleşme aşamasına geçtiği kaydedildi.

İHALE BEDELİ 12,1 MİLYON TL

Söz konusu ihalenin toplam bedelinin 12,1 milyon TL olduğu açıklandı. Anlaşmanın şirketin operasyonel faaliyetlerine katkı sağlaması bekleniyor.

FORTE HİSSESİ YÜKSELİŞTE

FORTE hisse detay verilerine göre, hisse saat 12.58 itibarıyla yüzde 3,76 primle 97,95 TL seviyesinde seyrediyor.

Forte Bilgi'nin temel değerleme göstergeleri şu şekilde:

Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 2,82, Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranı ise 2,66 seviyesinde bulunuyor.