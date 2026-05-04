Analist Harlan Sur tarafından yayımlanan raporda, Nvidia için "parlak bir gelecek" tablosu çizilirken, Intel için sert bir düşüş uyarısı yapıldı.

JPMorgan, Nvidia (NVDA) hisseleri için 265 dolarlık bir hedef fiyat belirleyerek mevcut seviyelerden yüzde 32’lik bir yükseliş potansiyeline işaret etti.

Nvidia’nın bu başarısının arkasında sadece üstün grafik işlem birimleri (GPU) tasarlaması değil, "tam yığın" stratejisi yatıyor.

• Dikey Entegrasyon Avantajı: Nvidia; GPU, CPU ve ağ platformlarını tek bir ekosistemde birleştirerek veri merkezlerinde eşsiz bir verimlilik sunuyor.

• Finansal İvme: Şirketin son çeyrek gelirleri yüzde 73 artışla 68 milyar dolara ulaşırken, düzeltilmiş net kârı yüzde 84 artış gösterdi.

• Gelecek Beklentisi: Analistler, Nvidia’nın kazançlarının önümüzdeki iki yıl boyunca yıllık yüzde 53 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Yeni nesil "Rubin" mimarisinin bu ivmeyi perçinlemesi bekleniyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

CEO Jensen Huang: "Nvidia üzerinde çalışan veri merkezleri, sektördeki en yüksek gelirleri elde ediyor. Token başına maliyeti düşürme kabiliyetimiz eşsizdir."

INTEL: BEKLENTİLERİ AŞIYOR AMA…

Intel (INTC) cephesinde ise tablo daha karamsar. JPMorgan, Intel hisseleri için 45 dolarlık bir hedef fiyatla yüzde 52’lik bir düşüş öngörüyor.

Şirket, her ne kadar son çeyrekte beklentilerin üzerinde bir performans sergileyip gelirlerini yüzde 7 artırmış olsa da analistler temkinli.

• Pazar Payı Kaybı: Intel, 2017'den bu yana üretim teknolojisinde Taiwan Semiconductor'ın (TSMC) gerisinde kalırken; Amazon ve Apple gibi devlerin kendi çiplerini üretmeye başlamasıyla pazar payı kaybetmeye devam ediyor.

• Tesla İş Birliği Umudu: Olumlu bir gelişme olarak Intel, Tesla’nın dökümhane işleri için 14A üretim teknolojisini kullanacağını duyurdu. Bu, Intel’in dökümhane (foundry) tarafında vites yükseltebileceğinin sinyallerini veriyor.

• Aşırı Değerleme Riski: Analistlere göre Intel’in 165 katı bulan düzeltilmiş kazanç çarpanı, beklenen büyümeye oranla oldukça pahalı. Wall Street genelindeki medyan beklenti, hisse fiyatında yüzde 15’lik bir geri çekilme yönünde.

SONUÇ: HANGİ STRATEJİ İZLENMELİ?

Wall Street analistlerinin genel görüşü, yapay zeka treninde Nvidia'nın lokomotif rolünü sürdürdüğü ve mevcut çarpanlarıyla hala "makul" olduğu yönünde.

Intel ise bir dönüşüm sürecinde olsa da mevcut değerlemesi ve veri merkezi pazarındaki rekabet baskısı nedeniyle "satış" baskısı altında kalmaya devam ediyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımayıp, analist raporlarının derlemesiyle hazırlanmıştır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.