ABD'li çip üreticisi Intel (INTC)'in hisseleri, güçlü ilk çeyrek finansallarının ardından analistlerin olumlu değerlendirmeleriyle yükselişe geçti. Şirket hisseleri geçtiğimiz haftayı yüzde 5,44 artışla 99,62 tamamladı.

ANALİSTLERDEN POZİTİF MESAJLAR

Intel'in bilançosunun ardından bazı aracı kurumlar hisseye yönelik görüşlerini yukarı yönlü revize etti. Freedom Broker, Intel hissesi için tavsiyesini "tut"tan "al"a yükseltti.

Benchmark, güçlü sunucu işlemcisi talebi ve üretim performansındaki iyileşmeye dikkat çekerek hedef fiyatını 105 dolara çıkarırken, DA Davidson da hedefini 77 dolara yükseltti.

YAPAY ZEKA VE VERİ MERKEZİ GELİRLERİ ÖNE ÇIKTI

Şirketin ilk çeyrek sonuçlarında özellikle veri merkezi ve yapay zeka segmenti dikkat çekti. Bu segmentin gelirleri yıllık bazda yüzde 22 artış gösterdi.

Ayrıca Intel'in üretim (foundry) gelirleri de yüzde 16 yükseldi.

BEKLENTİLERİ AŞAN BİLANÇO

Intel, 2026'nın ilk çeyreğinde gelirini yıllık bazda yüzde 7,2 artırarak 13,58 milyar dolara çıkardı ve beklentileri yaklaşık yüzde 10 oranında aştı.

Şirketin hisse başına düzeltilmiş kârı (EPS) ise 0,29 dolar olarak gerçekleşerek, piyasa beklentisi olan 0,01 doların oldukça üzerine çıktı.

GÜÇLÜ BEKLENTİLER VE YENİ ZİRVE

Intel, ikinci çeyrek için de iyimser bir tablo çizdi. Şirket, gelirinin 14,3 milyar dolar, hisse başına kârının ise 0,20 dolar seviyesinde olmasını bekliyor.

Bu güçlü görünümle birlikte Intel hisseleri yıl başından bu yana yüzde 152 yükselerek 99,25 dolar seviyesine ulaştı ve son 52 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

PİYASA NASIL OKUDU?

Analistlere göre hissedeki yükseliş olumlu algılansa da, bu hareket şirketin uzun vadeli algısını tamamen değiştirecek düzeyde görülmüyor.

Intel hisseleri son bir yılda oldukça dalgalı bir seyir izlerken, yüzde 5'in üzerinde 44 ayrı hareket kaydedildi.

