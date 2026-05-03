Küresel piyasalarda yeni haftada veri akışı ve jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor. Petrol fiyatlarından ABD istihdam verilerine, Avrupa'daki bilanço sezonundan Türkiye'de açıklanacak enflasyon rakamlarına kadar birçok kritik başlık yatırımcıların radarında yer alıyor.

PETROL FİYATLARI VE ORTADOĞU RİSKİ

Orta Doğu'da İran ile süren savaş üçüncü ayına girerken petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Brent petrol varil başına 120 doların üzerine çıkarak 2022'den bu yana en yüksek seviyeleri test etti.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması küresel enerji arzında ciddi kesintilere yol açarken, bu durum enflasyon ve büyüme açısından önemli riskler yaratıyor.

Enerji ithalatçısı Japonya, zayıflayan yeni desteklemek için döviz piyasasına müdahalede bulundu.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ YAKINDAN İZLENECEK

ABD ekonomisine ilişkin en kritik veri 8 mayıs cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam olacak.

Ekonomistler nisan ayında 73 bin yeni istihdam yaratılmasını bekliyor. Mart ayında istihdam 178 bin artarak güçlü bir performans sergilemişti.

Öte yandan Fed içinde faiz indirimi konusunda görüş ayrılıkları dikkat çekiyor.

İNGİLTERE'DE SEÇİM TESTİ

Birleşik Krallık'ta 7 mayıs perşembe günü yapılacak yerel seçimler piyasalar açısından önem taşıyor.

Anketler, Başbakan Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi için zorlu bir tabloya işaret ederken, sonuçların maliye politikalarına yönelik beklentileri etkileyebileceği belirtiliyor.

AVRUPA'DA BİLANÇO SEZONU YOĞUNLAŞIYOR

Avrupa'da Shell, Equinor, HSBC ve Commerzbank gibi büyük şirketlerin finansallarını açıklayacağı yoğun bir bilanço haftası yaşanacak.

İlk çeyrekte Avrupa şirket kârlarının yüzde 3,2 büyümesi beklenirken, artışın finans, teknoloji ve enerji sektörlerinden gelmesi öngörülüyor.

FAİZ VE ENFLASYON KARARLARI ÖNE ÇIKIYOR

Avustralya Merkez Bankası'nın 5 mayıs salı günü açıklayacağı faiz kararı haftanın önemli başlıklarından biri olacak.

Piyasalarda faiz artışı ihtimali yüzde 80 olarak fiyatlanıyor.

Türkiye'de ise 4 mayıs pazartesi günü (yarın) açıklanacak nisan ayı enflasyon verileri, iç piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor.

Mayıs 2026 itibarıyla güncel enflasyon verilerine göre, Türkiye’de yıllık enflasyon (TÜFE) Mart ayında yüzde 30,87 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde aylık artış ise yüzde 1,94 seviyesinde kaydedildi. Nisan ayı enflasyon verisi 4 Mayıs 2026 saat 10.00'da açıklanacak olup, piyasa beklentisi aylık bazda yaklaşık yüzde 2,93 artış yönünde bulunuyor. Bu verinin açıklanmasıyla birlikte yıllık enflasyonun yüzde 31,5 ile yüzde 32 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor.