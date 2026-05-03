CNBC-e'de yer alan habere göre; Berkshire Hathaway, Warren Buffett'ın CEO'luk görevini Greg Abel'e devretmesinin ardından ilk hissedarlar toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yapay zekadan yatırım stratejilerine kadar birçok başlık ele alınırken, Buffett'ın piyasalara yönelik sert uyarıları öne çıktı.

YAPAY ZEKADA TEMKİNLİ YAKLAŞIM

CEO Greg Abel, yapay zekayı yalnızca somut fayda sağlayacak alanlarda kullanacaklarını belirterek, şirketin demiryolu ve sigorta operasyonlarını geliştirmeye odaklandığını ifade etti.

Abel, bu dönüşüm sürecinin zaman alacağını vurguladı.

"ŞİRKETLERİ SATMA PLANIMIZ YOK"

Berkshire Hathaway'in iştiraklerini bölme veya satma planı olmadığını belirten Abel, şirketin bürokrasiden uzak yapısı ve sermayeyi hızlı yönlendirme kabiliyetinin en büyük avantajları arasında yer aldığını söyledi.

Satın alınan şirketlerin uzun vadeli tutulmasının temel strateji olduğunu vurgulayan Abel, ancak ciddi iş gücü sorunları veya itibar riskleri oluşması halinde satış seçeneğinin değerlendirilebileceğini ifade etti.

BUFFETT'TAN "ALTIN KURAL" VURGUSU

Toplantıda konuşan Warren Buffett, yatırımcılar için "Altın kuralı" hatırlattı.

Buffett, hissedarların ve yöneticilerin başkalarına, kendilerine davranılmasını istedikleri şekilde davranması gerektiğini belirterek, bu yaklaşımın en güçlü prensip olduğunu söyledi.

"PİYASALARDA KUMARLAŞMA ARTIYOR"

Buffett, finansal piyasalarda artan risk iştahına dikkat çekerek yatırım ile kumar arasındaki çizginin giderek bulanıklaştığını ifade etti.

"Bu yatırım değil, spekülasyon da değil, bu kumar" diyen Buffett, günlük opsiyon işlemlerine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

KISA VADELİ KAZANÇ UYARISI

Buffett, kısa vadeli kazanç arayışının giderek arttığını belirterek, insanların kumara olan ilgisinin geçmişe kıyasla çok daha yüksek seviyelere ulaştığını ifade etti.

ABD'de bir askerin Venezuela'daki operasyon bilgileri üzerinden tahmin piyasasında yaklaşık 400 bin dolar kazandığı iddiasını örnek gösteren Buffett, bu tür işlemlerin hızla yayıldığını söyledi.

400 MİLYAR DOLARLIK NAKİT VE TEMKİNLİ DURUŞ

Berkshire Hathaway'in son mali raporunda şirketin nakit rezervinin 400 milyar dolara yaklaştığı belirtildi.

Buffett, bu durumun mevcut yatırım ortamına yönelik memnuniyetsizliğin bir göstergesi olduğunu ifade ederek, yüksek fiyatlar nedeniyle yeni yatırımlarda temkinli davrandıklarını söyledi.