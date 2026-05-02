Hafta içinde İran’ın ABD ile müzakere masasına oturabileceğine dair gelen sinyaller, Brent petrol vadeli işlemlerinde kısa süreli bir rahatlama yaratsa da sahada durum ciddiyetini koruyor.

Tahran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki ablukası ve ABD Donanması’nın İran ham petrol ihracatına yönelik engellemeleri, petrol fiyatlarının haftalık bazda yükseliş ivmesini korumasına neden oldu.

Küresel finans devlerinden Barclays, daha önce varil başına 85 dolar olarak öngördüğü 2026 yılı Brent petrol fiyat tahminini 100 dolara yükselttiğini duyurdu.

Barclays analizinde şu noktalara dikkat çekildi:

• Kırılgan Ateşkes: Söylemler sertliğini korurken, bölgedeki mevcut ateşkesin pamuk ipliğine bağlı olduğu ve petrol akışının ciddi şekilde yavaşladığı vurgulandı.

• Arz-Talep Dengesi Bozuluyor: Küresel petrol stoklarındaki hızlı erime, geçtiğimiz yıl ABD kaynaklı yaşanan tüm stok artışlarını sıfırladı. Piyasanın şu an günlük yaklaşık 6,6 milyon varil açık verdiği tahmin ediliyor.

110 DOLAR SENARYOSU MASADA

Bankanın raporunda, 100 dolarlık fiyatın bir "denge noktası" olmadığı, aksine süregelen arz şokunun bir sonucu olduğu belirtildi.

Barclays uzmanları, krizin süresine bağlı olarak şu öngörülerde bulundu:

"Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar mayıs ayı sonuna kadar sarkarsa, piyasaların varil başına 110 dolar seviyesini test etmesi kaçınılmaz hale gelebilir."

OPEC VE ATIL KAPASİTE RİSKİ

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) OPEC’ten ayrılma planlarına da değinilen raporda, bu durumun OPEC dışı arz ile talep arasındaki farkı bir miktar kapatabileceği ancak atıl kapasiteyi azaltarak piyasayı dış şoklara karşı daha savunmasız bırakacağı ifade edildi.

Mevcut vadeli piyasalarda 2026 yılı Brent petrol ortalaması 94 dolar seviyelerinde işlem görürken; Barclays, piyasaların boğazdaki durumun normale dönme hızını iyimser fiyatladığını, gerçek riskin daha yüksek olduğunu savunuyor.

